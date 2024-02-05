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اقتصاد

48 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط بعوائد 10.7 مليار دولار

48 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط بعوائد 10.7 مليار دولار
6 فبراير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف تقرير اقتصادي حديث، عن تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه خلال الربع الرابع من العام الماضي حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار.
وبحسب التقرير، نجحت شركة أديس القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع كانت في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023.
وذكر التقرير أنه فيما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام الجاري، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة. وذكر تقرير إرنست ويونغ، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد 3 اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار، وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.

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