«أبوظبي العالمي» يتباحث مع 40 صندوق تحوط وأسهم خاصة بالولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، الأسبوع الماضي في بعثة إلى الولايات المتحدة، استجابةً للإقبال غير المسبوق من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول في الولايات المتحدة، ومن بينها صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس المال المغامر.

حيث قام وفد السوق، بزيارة ميامي لحضور سلسلة من المباحثات الثنائية خلال مؤتمر «أي كونيكشنز جلوبال آلتس 2024»، الحدث الأكبر الذي يجمع محترفي الاستثمار البديل، والذي يوفر منصة تتيح إرساء علاقات التعاون وتبادل الأفكار حول الاستثمار البديل.

وضم وفد سوق أبوظبي العالمي كل من، إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق، وآرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى السوق.

وقال آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: يشهد سوق أبوظبي العالمي تدفقاً كبيراً لشركات عالمية تعمل في قطاع إدارة الأصول، والذين أسسوا وجودهم في المركز المالي الدولي بأبوظبي، واستجابة لهذا الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الشركات العالمية التي تدرس تأسيس تواجد لها في سوق أبوظبي العالمي، شاركنا في أكثر من 40 جلسة مباحثات ثنائية مع صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس مال استثماري.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز أعمال ومال محوري، وأصبحت إمارة أبوظبي وجهة مفضلة لشركات إدارة الأصول والصناديق العالمية.