1.44 مليار درهم سيولة تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة في أول يوم تداول من الأسبوع الحالي قدرها 1.44 مليار درهم متضمنة نحو 183.7 مليون درهم قيمة 4 صفقات كبيرة نفذت في سوقي أبوظبي ودبي، حيث شهد سوق العاصمة تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم «الخليج للمشاريع الطبية» جرى خلالهما تداول 97.818 مليون سهم بقيمة إجمالية 156.51 مليون درهم وبسعر 1.6 درهم للسهم الواحد، في حين شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم «سالك» جرى خلالهما تداول 8 ملايين سهم بقيمة إجمالية 27.2 مليون درهم وبسعر 3.4 درهم للسهم الواحد.

وواصلت مؤشرات الأسواق التحرك في نطاق أفقي ضيق، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% في ظل خسارة القيمة السوقية نحو 12.81 مليار درهم لتبلغ 2.882 تريليون درهم، في مقابل ارتفاع مؤشر دبي بنسبة 0.04% رغم خسارة القيمة السوقية نحو المليار درهم إلى 719.5 مليار درهم، لتعكس المؤشرات مجدداً حالة الترقب المسيطرة على المستثمرين. وتأثر أداء سوق العاصمة بتعاملات بيع من قبل الأجانب والمؤسسات المالية، في حين تماسك مؤشر دبي بدعم من شراء نسبي من قبل الأجانب والاستثمار المؤسسي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 28.37 نقطة عند مستوى 9427.88 نقطة. وجاوزت قيمة التداولات 1.108 مليار درهم، شملت ما يزيد على 298.986 مليون سهم عبر 13859 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 74 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 39 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 213.32 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 91.89 مليون درهم، ثم «أيبيكس للاستثمار» بقيمة 48.36 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.76 مليون سهم، وتلاه سهم «أيبيكس للاستثمار» بتداول 24.17 مليون سهم.

ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع أمس، ومنها «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.47% إلى 1.38 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 2.87% ليغلق عند 2.15 درهم، وفي المقابل تراجعت أسهم نشطة أخرى، ومنها «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.14% إلى 17.3 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 246.567 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 253.66 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 7.092 مليون درهم كمحصلة «بيع». وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 7.19 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «شراء» بقيمة 3.8 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب «غير العرب» بيعاً بصافي بقيمة 3.69 مليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بمقدار 1.96 نقطة وبنسبة 0.04% عند مستوى 4230.7 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية نوفمبر 2014، بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 16 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 335.54 مليون درهم، بعد التعامل على 156.21 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7524 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 61.53 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 50.57 مليون درهم.

فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات، بعد أن نفت ما تم تداوله بخصوص عزم مجلس إدارتها إلغاء إدراجها في سوق دبي المالي وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة، وذلك بنحو 34.39 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 16.18 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، أمس، حيث ارتفعت أسهم «تيكوم» بنسبة 2.19% عند 2.8 درهم، و«أملاك» بنسبة 1.5% ليغلق عند 0.812 درهم و«إعمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 7.52 درهم.

وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم نشطة أمس، ومنها «الفردوس القابضة» بنسبة 10% عند 0.252 درهم، وكذا «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.66% عند 17.75 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 199.13 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 167.62 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 31.51 مليون درهم كمحصلة «شراء».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 911.822 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 809.41 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 102.4 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 13.88 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 256.67 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 242.79 مليون درهم.