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قمة AIM للاستثمار بأبوظبي تسلط الضوء على الشركات الناشئة

قمة AIM للاستثمار بأبوظبي تسلط الضوء على الشركات الناشئة
6 فبراير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024، التي تنطلق تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، عدداً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية، التي تتناول أبرز مقومات الاستثمار الناجح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن (الناشئة أحادية القرن) حول العالم.
ويتم تنظيم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل في أبوظبي بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيس). ويعد مسار الشركات الناشئة واليونيكورن، والذي يحمل هذا العام شعار «التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشاً للشركات الناشئة واليونيكورن»، أحد المسارات الرئيسية في قمة AIM للاستثمار 2024، ويضم على مدار ثلاثة أيام، أجندة زاخرة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة. 
وتشارك العديد من الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن من الأسواق الدولية الرئيسة، ومنها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كوريا واليابان وهونج كونج والبرتغال والمملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا والسنغال وكينيا والهند والعديد من الدول الأخرى.

أبوظبي
الإمارات
الشركات الناشئة
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