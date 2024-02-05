10 آلاف زائر لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

اختتم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024» فعاليات دورته السابعة، التي شهدت إقبال 10 آلاف زائر، ضاعفوا الإقبال الجماهيري على المهرجان بنسبة 100%.

وكانت النسبة الأكبر من الزوار من أصحاب المشاريع الناشئة، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأفكار الواعدة، الذين توافدوا على مدى يومي 3 و4 فبراير الحالي إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لحضور الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل، التي قدمها نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة الأعمال.

وشكل المهرجان، الذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، منصة رائدة لتبادل الأفكار والتجارب والمعرفة بين مختلف المشاركين، حيث استضاف 200 فعالية مؤثرة ضمن 5 مناطق تفاعلية، تركز على أربعة محاور هي «التأثير» و«المؤسسون» و«الاستدامة» و«الإبداع»، والتي شهدت أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية وأكثر من 30 ورشة عمل لتنمية المهارات تحدث خلالها أكثر من 200 خبير ومسؤول وقائد من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وأكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أن التواصل العالمي المفتوح الذي يشهده هذا العصر يتطلب مهرجاناً عالمياً يتجاوز الحدود، ويستقطب مختلف العقول والمبتكرين من أنحاء العالم، ليتبادلوا الأفكار والخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وهذا ما نجح في إنجازه «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، وترجمه حجم الإقبال الكبير الذي شهدته نسخة هذا العام، التي استضافت أكثر من 200 متحدث، و10 آلاف زائر من مختلف القطاعات والفئات.

وشهد اليوم الختامي من المهرجان، توزيع جوائز مسابقة «عرض الشركات الناشئة»، بمساراتها الأربعة، «السياحة»، و«الاقتصاد الإبداعي»، و«التكنولوجيا»، و«الأثر المجتمعي»، والتي يبلغ مجموعها 200 ألف درهم، بواقع 50 ألف درهم للفائز عن كل مسار، بعد تنافس 100 شركة من 7 دول حول العالم.

وفاز بمسار «السياحة»، الذي يأتي برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، شركة SparkleHaze، وحازت شركة Esaal على جائزة مسار «التكنولوجيا»، الذي ترعاه شركة إعمار العقارية.

وكرم المهرجان الفائزين بجوائز SEFFY حيث حصل الدكتور أحمد العلي، الشريك المؤسس والمدير الإقليمي لـ DeepOpinion AI، على جائزة «رائد الأعمال التكنولوجي» تقديراً لمساهماته المبتكرة، ونالت جائزة «التأثير الاجتماعي» راما كيالي، الشريك المؤسس والرئيسة التنفيذية لشركة Little Thinking Minds، أما جائزة «المؤسس الواعد» فكانت من نصيب منير بسمجي، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«Jobati»، وفاز بجائزة «الموجه المتميز» عبدالله الهاشمي ، تكريماً للدور الأساسي الذي يلعبه الموجهون في إرشاد الشركات الناشئة على طريق النجاح.