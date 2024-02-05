«جمارك دبي» تكرم الفائزين بجائزة «المبتكر» لعام 2023

دبي (الاتحاد)

كرمت جمارك دبي الفائزين في النسخة السادسة من مسابقة «المبتكر» لعام 2023.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نحن في جمارك دبي وضعنا الابتكار في مقدمة أولوياتنا لتقديم خدمات مبتكرة ذكية ورائدة، والتي أثمرت عن تحقيق نسبة سعادة تتجاوز 98% عن تلك الخدمات التي تقدم عبر القنوات الذكية والتكنولوجية على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع، ووصلنا من التطور التقني أن تنجح أنظمتنا في إنجاز أكثر من 80 ألف معاملة في اليوم الواحد.

وخلال دورة المسابقة في 2023 تم تسلم 400 فرصة ابتكارية تم تقديمها من موظفي الإدارات الجمركية في الدائرة، وفاز منها ثلاثة ابتكارات، في المركز الأول ابتكار «الكشف المتقدم عن الممنوعات بالحرارة» للموظف علي عيسى العلي، وفي المركز الثاني جاء ابتكار «ختم جمارك دبي الأخضر» للموظف مصطفى كامل محمد، وفي المركز الثالث «ملفات المخاطر المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي» للموظف منصور الدوسري.

كما تم تكريم الإدارات الجمركية الأكثر مشاركة في منصة المبتكر الذكية وهي إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، إدارة البيانات الجمركية، إدارة المراكز الجمركية البحرية، إدارة عمليات المسافرين، وإدارة الابتكار في الخدمات.