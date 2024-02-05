«كهرباء دبي» تستقبل بيانات 742 ألف عقد إيجار إلكترونياً

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن الهيئة استقبلت بيانات 742.35 عقد إيجار خلال عام 2023، مقارنة بـ 648.65 عقداً خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 14.5%.

وتشمل البيانات عقود «إيجاري» الجديدة والتي يتم تجديدها وذلك بالنسبة لجميع فئات المتعاملين، حيث ترتبط أنظمة الهيئة إلكترونياً مع نظام «إيجاري» من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تحويل بيانات المستأجر بشكل تلقائي للهيئة ومن ثم إنشاء رقم حساب للمستأجر الجديد وتفعيل خدمات الكهرباء والمياه له بعد سداد مبلغ التأمين عبر قنوات الهيئة الذكية.

وأكد معالي سعيد الطاير أن الزيادة الكبيرة في عدد عقود الإيجار خلال عام 2023، تعكس مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، بفضل العديد من العوامل التي تسهم في توفير أسلوب حياة فريد من نوعه لكل من يعيش في دبي، وتشمل بنيتها التحتية المتطورة وسهولة الحصول على الخدمات، وغير ذلك من مقومات تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي حتى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأضاف معالي الطاير أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لقنواتها الرقمية، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها، إضافة إلى الربط مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات ذكية ومتكاملة توفر وقت وجهد المتعاملين وتتخطى توقعاتهم بما يعزز سعادتهم.