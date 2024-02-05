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اقتصاد

32.75 مليار درهم ارباح "العالمية القابضة" في 2023

7.2 مليار درهم صافي أرباح الشركة العالمية القابضة
5 فبراير 2024 23:22


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة، اليوم، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تعكس عاماً حفل بالنمو المالي والإنجازات الاستراتيجية.
حققت الشركة قفزة ملحوظة في إيراداتها الأولية، لتصل إلى 60089 مليون درهم، بزيادة بنسبة 18% مقارنة مع 50946 مليون درهم سجلت في العام السابق. وجاء هذا المسار التصاعدي في الإيرادات نتيجة مباشرة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والأداء القوي لمحفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، بالانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة.
وحافظت الشركة العالمية القابضة على صافي أرباح أولية قوية بلغت 32748 مليون درهم، كما وصلت ربحية السهم إلى 12.36 درهم، مسجلة زيادة كبيرة عن ربحية السهم في العام السابق وقدرها 6.81 درهم، مما يعكس الربحية القوية للشركة والعوائد المحققة للمستثمرين.
وتتنوع محفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمرافق والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات البحرية والجرف، كما شهدت أعمال الشركة توسعاً أيضاً في مجالات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الأصول.
ومن المتوقع أن تحرز الشركة العالمية القابضة نجاحات مستدامة في أعمالها على مدار السنوات القادمة بفضل التزام إدارتها ومبادراتها الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الأولية هذه قابلة للتغيير بعد التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية المدققة الموحدة للمجموعة.

 

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