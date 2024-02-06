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اقتصاد

الدولار يحوم قرب ذروته في 3 أشهر مع تضاؤل التوقعات بخفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
6 فبراير 2024 07:58

اقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة وفي ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ستة عملات رئيسية، 104.42 نقطة بعدما لامس 104.60 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر. وارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن بعد انخفاضه اثنين في المئة في 2023.
وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0743 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني 1.254 دولار مرتفعا 0.06 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع والذي بلغه أمس الاثنين.
وجاء انخفاض الجنيه الاسترليني أمس الاثنين على الرغم من بعض البيانات الاقتصادية المتفائلة.
وارتفع الين 0.07 بالمئة إلى 148.56 للدولار، لتحوم العملة اليابانية حول أدنى مستوى لها في شهرين عند 148.90 الذي لامسته أمس الاثنين.

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المصدر: وكالات
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