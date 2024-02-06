الذهب يتراجع مع صعود الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

وظلت سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية بحلول الساعة 0216 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولار.