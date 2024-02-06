الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

الذهب يتراجع مع صعود الدولار
6 فبراير 2024 09:49

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

وظلت سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية بحلول الساعة 0216 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الدولار تحت ضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر تقريبا
الذهب يخسر في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©