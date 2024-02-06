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اقتصاد

«مالية استشاري الشارقة» تطلع على أنشطة هيئة الإنماء التجاري والسياحي

«مالية استشاري الشارقة» تطلع على أنشطة هيئة الإنماء التجاري والسياحي
6 فبراير 2024 18:48

 

الشارقة (الاتحاد)
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية في إمارة الشارقة والجهود المبذولة لتطوير تلك القطاعات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، وذلك خلال زيارتها اليوم لمقر هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
ترأس وفد المجلس من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية راشد عبدالله بن هويدن رئيس اللجنة بحضور أعضائها وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس فيما استقبلت اللجنة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي ومعاونيه والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة و عدد من المسؤولين في الهيئة.
وأشار راشد بن هويدن إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد اللجنة لمناقشة سياسة الهيئة خلال جلسة ستعقد بنهاية فبراير الجاري وللاطلاع على مختلف البرامج والخطط وإعداد المحاور التي من شأنها أن تمكن وتعين الهيئة من أداء دورها وما تضطلع به من مسؤوليات ومهام في دعم القطاع السياحي.
من جهته أكد خالد جاسم المدفع أهمية الجهود التي تبذلها لجنة الشؤون المالية بالمجلس من حرص على تعزيز تنافسية إمارة الشارقة في كافة القطاعات الاقتصادية والارتقاء بأدوار كافة الجهات العاملة في هذه القطاعات، مطلعاً أعضاء اللجنة على مختلف جهود هيئة الانماء التجاري والسياحي وبرامجها في زيادة الوعي بمنتج الشارقة السياحي وجعل الإمارة محط الأنظار ووجهة مميزة للزوار.
واستعرض الاجتماع كافة خدمات الهيئة وإحصاءاتها خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة ومدى مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لإمارة الشارقة بجانب بيان أهمية المشروعات السياحية التي تتميز بها الإمارة وما يتوافر بها من خدمات تجذب السياحة العالمية إليها وبحث تعزيز تعاون المجلس مع الهيئة ودعمها لتمكينها من أداء دورها الفاعل والمهم.
ولفت خالد جاسم المدفع إلى أن الهيئة تعمل على استغلال كافة الإمكانات وتطويع كل السبل لإنجاز المهام الموكلة إليها حيث تكرس الهيئة جُل جهدها في العمل جنباً إلى جنب مع الدوائر المحلية لحكومة الشارقة ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة لتحقيق أهدافها في الارتقاء بإمارة الشارقة إلى مصاف أكثر الوجهات التجارية والسياحية تميزاً على مستوى العالم.

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