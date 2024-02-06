75 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة (الاتحاد)

استقطبت النسخة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في ختام فعالياتها أكثر من 75 ألف زائر، ما يؤكد أنه الحدث الأهم والأكبر في هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث شارك به أكثر من 500 عارض مثّلوا على مدى خمسة أيام كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والألماس والزمرد والأحجار الكريمة والقطع النادرة.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن نجاح المعرض في استقطاب أكثر من 75 ألف زائر في نسخته الـ 53 يؤكد الحضور المتنامي والدائم للمعرض كمنصة إقليمية رائدة في سوق المجوهرات والمشغولات الذهبية النادرة، وبذلك يسجل نجاحاً جديداً في تاريخه ويواصل الحفاظ على مكانته وكسب ثقة العارضين، وتوفير أفضل الفرص لتعزيز أعمالهم إلى جانب اجتذاب المزيد من الزوار من محبي الساعات والمجوهرات.

وأكد المدفع أن استدامة نجاحات المعرض وتميزه المستمر على مدى ثلاثة عقود تحفز كبار المصممين والمنتجين والمصنعين في مجال الذهب والمجوهرات على المشاركة فيه سواء لعرض تصميماتهم واستكشاف أذواق الجمهور، واستقطاب عملاء جدد لمنتجاتهم الفاخرة من الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية أو للاطلاع على مشغولات غيرهم من العلامات التجارية التي تطرح أحدث تصاميمها في المعرض الذي ينظم لمرتين في العام الواحد بهدف توسيع نطاق أعمالها في الدولة والمنطقة.

وسجل المعرض مشاركات متميزة لنخبة من المصممين الإماراتيين في منصة «صاغة الإمارات» التي عرضت مجموعات مبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي وبتصاميم فريدة مستوحاة من التراث الإماراتي بمشاركة 20 مصمماً ومصممة، 8 منهم شاركوا لأول مرة وعرضوا المئات من القطع التي تنوعت بين الحليّ والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب ضمن منصة «صاغة الإمارات» التي تضم 420 منتسباً، وتجسد من خلالها غرفة الشارقة سعيها لتطوير بيئة داعمة لنمو ريادة الأعمال، وتتيح للمصممين الإماراتيين دخول سوق صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات.

وأشاد العارضون المشاركون في الدورة الـ 53 بالنجاحات التي حققها المعرض على مدار تاريخه، وأكدوا على دوره المحوري في جمع كبرى العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع المجوهرات، واعتبروا المعرض منصة إقليمية مثالية لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، حيث أتاح لهم تحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاطلاع على أبرز اتجاهات أسواق الذهب والمجوهرات محلياً وإقليمياً وعالمياً والتعرف على أحدث التقنيات والتطورات المستقبلية لهذه الصناعة.

وأكد العارضون أهمية المعرض في خلق فرص التواصل مع كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين بهدف تبادل الآراء والمعارف والخبرات في مجال صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة الشارقة كوجهة رئيسة لصناعة المعدن الأصفر وتجارة الألماس والأحجار الكريمة ومختلف المجوهرات النفيسة.

وأبدت كبرى الشركات العالمية المشاركة في المعرض حرصها على عرض أحدث منتجاتها وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، ومن ضمنها الجناح الإيطالي الذي ضم أكثر من 41 شركة إلى جانب نخبة من أبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات.