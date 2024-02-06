«إي آند» و«فودافون» تتعاونان في حلول الاتصال الصوتي المدارة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إي آند» و«فودافون» تعاونهما لتزويد المشغلين الإقليميين والعالميين بحلول الاتصال الصوتي المدارة، ودعم متطلبات حركة المرور الصوتية الدولية وخطط النمو، فضلاً عن المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الصوتي المدارة (VoLTE) عبر شبكات الجيل الرابع والخامس.

وتوقعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن يرتفع الاعتماد على خدمات الاتصال الصوتي (VoLTE) إلى أكثر من 70% من إجمالي اتصالات الهاتف المحمول العالمية بحلول العام 2030، ويأتي ذلك مع تخلي المشغلين عن استخدام الشبكات التقليدية والتوجه نحو شبكات الجيل الخامس، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الحاجة إلى تزويد المستخدمين بخدمات اتصال صوتي مدارة وموثوقة عبر الحدود ودون انقطاع.

وتوفر «إي آند» و«فودافون» للمشغلين خدمة اتصال صوتي مدارة قوية وقابلة للتطوير ومتسقة في جميع أنحاء العالم، من خلال تسخير خبراتهم في المجال التقني وشراكاتهم وانتشارهم الجغرافي المتكامل، حيث يمكن ضمان حصول المشغلين على خدمات مشتركة من «إي آند» و«فودافون»، بغض النظر عن المنطقة، إلى جانب تحسين الإيرادات وتبسيط الامتثال التنظيمي وتوفير حماية معززة من الاحتيال، فضلاً عن التكامل السلس للخدمات المبتكرة من خلال بنية سحابية رائدة. وقال نينيان ويلسون، مدير إدارة سلسلة التوريدات في «فودافون»: ستوفر هذه الشراكة الاستراتيجية بين «فودافون» و«إي آند» للمشغلين نقطة اتصال واحدة وخدمة يمكن الاعتماد عليها عالمياً؛ وذلك بهدف دعمهم في إدارة التحديات المستمرة للأعمال.

من جانبه، قال نبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «إي آند»: من شأن هذا التعاون بين فودافون وإي آند وضع معيار جديد في قطاع الاتصالات يتجاوز التنبؤ بالتكلفة وتحسين مستويات الأمان، إذ يركز على تمكين المشغلين للتكيف بثقة مع المشهد المتطور لخدمات الاتصال الصوتي.