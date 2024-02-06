اتحاد مصارف الإمارات ينظم فعالية المناورات السيبرانية 2024

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد مصارف الإمارات النسخة الثالثة لفعالية «المناورات السيبرانية 2024»، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

تأتي الحملة ضمن جهود ومبادرات اتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربةٍ مصرفيةٍ سلسة وآمنة للعملاء كافة، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وجاء تنظيم الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية، والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عددٌ من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.

وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: نواصل نحن في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي.

ومن جانبه، أكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية، وجاهزية القطاع المصرفي في التصدّي للهجمات السيبرانية.