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اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تختتم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

«اقتصادية عجمان» تختتم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال
7 فبراير 2024 01:27

عجمان (الاتحاد)

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اختتمت اقتصادية عجمان، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الذي أقيم في مركز عجمان الإبداعي، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب الذي نظم «مختبر الشباب»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وحقق الأسبوع نجاحاً واسعاً، وشهد إقبالًا كبيراً من المتعاملين والجمهور الذين أعربوا عن شكرهم للدائرة ولمجلس شباب عجمان، ولجميع الجهات الحكومية المشاركة التي ساهمت في تنظيم الأسبوع.
وتضمن أسبوع ريادة الأعمال عدداً من الفعاليات إضافة إلى معرض لأصحاب المشاريع شارك فيه 15 رائد أعمال من منتسبي برنامجي تعزيز وريادة و18 مشروعاً ضمن برنامج التاجر الصغير، بالتعاون مع مدرسة الحكمة، كما نظمت خلاله ورش عمل متنوعة، وبمحاور مختلفة بإجمالي 11 ورشة عمل استهدفت جميع المشاركين من أصحاب المشاريع وموظفي حكومة عجمان والجمهور.
وأكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، حرص الدائرة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى المجالات والطرق، موضحاً أن الأسبوع شهد الإعلان عن إطلاق أول حاضنة أعمال، بالتعاون مع جامعة عجمان متضمنة 50 مشروعا دعماً لريادة وتمكين الرواد من إدارة مشاريعهم من خلال تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال.

اقتصادية عجمان
الإمارات
عجمان
ريادة الأعمال
مجلس عجمان للشباب
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