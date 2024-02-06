2.2 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة في أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجاح السوق في أن يصبح سوقاً مالياً رائداً يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأيضاً مساهماً رئيسياً في خطة مضاعفة القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية إلى حدود 6 تريليونات درهم، حيث يصنف ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وتتزايد أهمية السوق في جذب الاستثمارات الأجنبية من عام لتال.

وكشفت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية عن أن القيمة السوقية لأكبر 10 شركات وطنية مدرجة في السوق جاوزت مستوى 2.214 تريليون درهم، حيث تغير ترتيب الشركات العشر الأكبر من حيث القيمة السوقية المدرجة بالسوق في ظل المتغيرات التي شهدتها السوق منذ بداية العام الحالي.

وأكدت الإحصاءات أن «العالمية القابضة» تصدرت قائمة الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية بنحو 876.319 مليار درهم، تلتها أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة سوقية 356.416 مليار درهم، ثم أدنوك للغاز (240.231 مليار درهم).

وأشارت الإحصاءات إلى أن «ألفا ظبي القابضة» جاءت في المركز الرابع بنحو 173 مليار درهم، تلتها شركة اتصالات من «إي آند»، بقيمة سوقية 166.108 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي الأول (154 مليار درهم) وبروج بي ال سي (73.641 مليار درهم)، وبنك أبوظبي التجاري بقيمة سوقية 63.683 مليار درهم. وجاءت «أدنوك للحفر» في المركز التاسع بقيمة سوقية 58.4 مليار درهم، ثم «بيورهيلث القابضة» في المركز العاشر بقيمة 52.777 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نمواً بنسبة تقارب 435% منذ نهاية عام 2018، حيث كانت لا تتجاوز 528 مليار درهم، ووصلت حالياً إلى نحو 2.853 تريليون درهم.



تملك الأجانب

وأظهرت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نسب تملك المواطنين والأجانب، عن ارتفاع إجمالي نسبة تملك الأجانب الفعلية في 10 شركات مدرجة عن 77%.

وجاءت شركة بيت الاستثمار الخليجي، في المقدمة حيث بلغت نسبة تملك الأجانب الإجمالية فيها (100%)، وتلتها أمريكانا للمطاعم بنسبة (97.3%)، ثم مجموعة جي إف اتش المالية بنسبة (96.82%).

وجاءت شركة «أريد» في المرتبة الرابعة من حيث نسبة تملك الأجانب الإجمالية بنحو (88.61%)، وتلتها «إنفستكورب كابيتال» بنسبة (88.33%)، ثم «فينكس كروب» بنسبة (81.89%)، و«برجيل القابضة» في المركز السابع بنسبة (80.77%).

وأشارت الإحصاءات إلى أن «بيانات ايه أي بي» جاءت في المركز الثامن بنسبة تملك للأجانب (79.89%)، وجاءت «مجموعة سوداتل للاتصالات» تاسعة بنسبة (77.31%)، تليها «بريسايت ايه أي هولدينغ» في المركز العاشر، حيث زادت نسبة التملك الإجمالية للأجانب من أسهمها عن (77%).

وفيما يخص تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي، فقد أكدت الإحصاءات زيادة تعاملات شراء الأجانب في السوق منذ بداية العام، حيث جاءت المحصلة صافي «شراء» بقيمة 703.38 مليون درهم بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 8.77 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 8.07 مليار درهم. وذكرت أن محصلة تعاملات الأجانب منذ بداية العام كانت صافي (شراء) لنحو 129.79 مليون سهم بعد شراء 2.08 مليار درهم وبيع 1.95 مليار درهم، منوهه بأن الأجانب استحوذوا على 30.35% من حجم التداولات في السوق منذ بداية العام وعلى 28% من قيمة التداولات.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية تفوق بتحقيق صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي تجاوزت 23.55 مليار درهم في العام الماضي، وذلك مقارنة بنحو 1.93 مليار درهم فقط في عام 2018، ما يعني زيادة بنسبة تجاوزت 1120%. وكان صافي الاستثمار الأجنبي في السوق نحو 15 مليار درهم فقط في عام 2021.