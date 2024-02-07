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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
7 فبراير 2024 09:34

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 73.72 دولار. وارتفع كلا الخامين قليلاً يوم الاثنين.

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ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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