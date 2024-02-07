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اقتصاد

الدولار تحت ضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر تقريبا

أوراق من الدولار الأميركي
7 فبراير 2024 12:08

ظل الدولار تحت ضغط اليوم الأربعاء بعد تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً مقابل اليورو في الجلسة السابقة مع انخفاض عائدات السندات الأميركية وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.


كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.

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ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وكان الدولار لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 104.14 نقطة بعد تراجعه 0.29 بالمئة أمس الثلاثاء. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر عند 104.60 نقطة يوم الاثنين.




المصدر: وكالات
السندات الأميركية
الدولار
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