حمدان بن محمد: دبي تعزز جاذبيتها السياحية باستقبال 17.15 مليون زائر دولي في 2023



دبي (الاتحاد)

استقبلت إمارة دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في العام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي، وبزيادة سنوية تبلغ 19.4%، مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022 والذي بلغ 14.36 مليون زائر، كذلك تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار والبالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وينسجم الأداء القوي لقطاع السياحة في دبي مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام 2023، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتحقيق الرؤية الطموحة لجعلها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تحقيق قطاع السياحة في دبي لأفضل أداء وتسجيله لرقم قياسي في أعداد الزائرين الدوليين للإمارة، دليل على السير على الطريق الصحيح في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل اقتصاد دبي والمستهدفات الطموحة التي حددها سموه لقطاعاته الأساسية وتضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه: «النتائج المتحققة تعكس الأسس الراسخة لاقتصاد يتمتع بأعلى درجات المرونة ويقوم على تحفيز الابتكار والإبداع في قطاعاته كافة.. الشراكات المتينة التي أسستها دبي مع القطاع الخاص عززت من أداء قطاعها السياحي ومكنته من تجاوز تحديات صعبة لا يزال العالم يعاني من تبعاتها».

وأضاف سموه: «مستمرون في العمل عن قرب مع شركائنا لمزيد من النمو في المرحلة المقبلة.. تنويع المنتج السياحي وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة للزائر يزيد من جاذبية دبي ويؤكد تنافسيتها بين أهم المقاصد السياحية وهدفنا تصدُّر قوائم التنافسية العالمية في هذا المجال».



وحقق قطاع السياحة في دبي أداءً استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» Tripadvisor Travellers' Choice Awards أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

ويواكب تطور قطاع السياحة تسجيل اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 3.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يعكس أثر نمو النشاط السياحي في تحقيق الازدهار الاقتصادي.

وشهدت أنشطة الإقامة والطعام نمواً ملحوظاً في دبي بنسبة 11.1%، ما يزيد من مساهمة هذا القطاع في تعزيز جاذبية المدينة وتأكيد موقعها المتقدم بين أبرز المقاصد السياحية العالمية. وتجاوز أداء أعداد الزوار الدوليين في دبي توجهات القطاع عالمياً، إذ أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد الزوار الدوليين وصل إلى نسبة 88 بالمائة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بنهاية عام 2023.



وحول المقومات الداعمة لتحقيق هذا الرقم القياسي في أعداد الزوار الدوليين، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: الانتعاش الملحوظ لقطاع السياحة في دبي، والذي تجاوز مستويات التعافي على مستوى العالم، ما هو إلا نتاج الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما تعكس الأرقام الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها بعد عام من إطلاق سموه أجندة دبي الاقتصادية D33، ما يؤكد فاعلية هذه الاستراتيجية التي سيتواصل تنفيذها وصولاً إلى العام 2033، في ضوء ما تتمتع به دبي من قدرة ومرونة عالية على التكيف مع الأوضاع المتغيرة بما يحافظ على الزخم الاقتصادي.

وأضاف: في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونموذج الشراكة المثالي بين القطاعين العام والخاص، حافظت دبي على تحقيق معدلات نمو مميزة، وكذلك تعزيز الثقة في مختلف المجالات محلياً وعالمياً، ولدى أهم المسؤولين وصُنّاع القرار وأصحاب الأعمال.



شهد أداء قطاع السياحة زخماً في عام 2023، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأبرز وجهات السفر للزوار من الأسواق الرئيسية التقليدية وكذلك الواعدة.

ومن منظور إقليمي، شكل الزوار من منطقتيّ دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة ما نسبته 28% من إجمالي زوار دبي من حول العالم، ما يعكس مكانة دبي كوجهة موثوقة ومفضلة للزوار مقارنة بالأسواق المجاورة.

وشكلت منطقة أوروبا الغربية 19%، ومنطقة جنوب آسيا 18%، بينما شكلت منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 13%، كما شكلت منطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا نسبة 9%، بينما مثّلت الأميركيتان 7%، وأفريقيا 4%، وأسترالاسيا 2%.

وواصل قطاع الضيافة في دبي وهو جزء رئيسي في طموح الإمارة لتحقيق النمو العام لقطاع السياحة، في تقديم أداء قوي متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة العالمية ضمن مختلف المقاييس، مثل الإشغال الفندقي، وعدد الغرف المحجوزة، وطول مدة إقامة النزلاء، ومعدل السعر اليومي للغرفة، ومعدل العائدات من الغرف المتوفرة.

بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في دبي حوالي 77.4% في عام 2023، وهي من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعاً من 72.9% في عام 2022، متجاوزةً نسبة الإشغال البالغة 75.3% المسجلة في العام 2019.

وتعتبر النسبة المرتفعة للعام الماضي إنجازاً استثنائياً نظراً للزيادة الإجمالية ونسبتها 19% في عدد الغرف الفندقية في العام 2023 مقارنة بالعام 2019.

وبلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية العام 2023 نحو 150.291 غرفة فندقية توزعت على 821 منشأة فندقية، مقارنةً بـ 146.496 غرفةً في 804 منشآت للفترة ذاتها من العام 2022، و126.120 غرفة موزعة على 741 منشأة للعام 2019.

من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري:«تواصل دبي تحقيق معدلات نمو تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة مطلع العام الماضي، وبدورنا نؤكد التزامنا بالارتقاء بالمعايير وإحراز مزيد من التقدم في تطوير البنية التحتية والتجارب الاستثنائية ومناطق الجذب الفريدة في دبي بأسلوب مبتكر ومميز».

وأضاف: «ساهمت العروض المتنوعة التي تقدمها المدينة، والمزايا العديدة التي تتصف بها كوجهة آمنة وشاملة ومتاحة للجميع في حصولها على تقدير وإشادة عالمية، لاسيما حصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» للعام الثالث على التوالي، لتصبح بذلك المدينة الوحيدة في العالم التي تحقق هذا الإنجاز المهم».