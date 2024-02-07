1.1 مليار درهم أرباح «ملتیبلاي» في 2023



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي عن نتائجها المالية لعام 2023، وسجلت صافي أرباح، «مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة»، بقيمة 1.1 مليار درهم ما يعادل 2.4 ضعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وجاء النمو القوي مدعوماً بأداء تشغيلي مرتفع، وعائدات عالية على الاستثمار، وزيادة حصة الأرباح من مشروع «كاليون» المشترك للطاقة النظيفة.

في حين وصل صافي أرباح المجموعة المعلنة للعام، «مع تضمين تغيرات القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات السوق»، إلى 552 مليون درهم.

وأظهرت الأرقام المسجلة في عام 2023، ارتفاع إيرادات المجموعة 15% على أساس سنوي، محققة 1.3 مليار درهم في ترجمة واضحة لاستراتيجية الشركة الناجحة التي تركز على تطوير وبناء قدرات وموارد قطاعات أعمالها الرئيسية.

وجاء ذلك مدفوعاً بنمو الأعمال الذي بلغ نسبة 5% على أساس سنوي عبر قطاعات أعمالها الأربعة الرئيسية، ونجاح دمج شركة «ميديا 247» ضمن قطاع الإعلام والاتصال، ودمج العلامات التجارية «فيزيو» و«ذا جوس سبا آند صالون»، في قطاع اللياقة الصحية والجمال، وبالتالي سجل هامش الربح الإجمالي نمواً قدره 51.3%، ما يعكس الربحية المعززة في جميع القطاعات بمقدار 70 نقطة أساس على أساس سنوي.

وجاء نمو صافي أرباح المجموعة، «مع استبعاد التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة»، بأكثر من الضعف على أساس سنوي مدفوعًا بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال «نمو شامل بنسبة 19% على أساس سنوي» عززته زيادة حصة الأرباح من مشروع «كاليون» المشترك للطاقة الشمسية «بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.350 ميغا واط» في مطلع عام 2023، إلى جانب مضاعفة الاستثمار والإيرادات الأخرى ثلاث مرات نتيجة لارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من المحفظة العامة للمجموعة.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها المالية برصيد نقدي قدره 1.56 مليار درهم.

وقال أندريه الصايغ رئيس مجلس الإدارة، إن 2023 كان عاماً مميزاً بالإنجازات لمجموعة ملتيبلاي، مع ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية وإيرادات الشركات التابعة بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث ركزت جهود المجموعة على تحقيق نمو قوي عبر جميع شركاتها التابعة وبمختلف مجالات عملها إلى جانب تنفيذ عمليات الاستحواذ الجديدة ضمن قطاعات الأعمال المتنوعة التي نستثمر بها.

وأضاف أن الأداء المالي القوي