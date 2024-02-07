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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» و«سولانا» يعقدان شراكة استراتيجية

«أبوظبي العالمي» و«سولانا» يعقدان شراكة استراتيجية
7 فبراير 2024 17:48

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع مؤسسة سولانا، المنظمة غير الربحية المتخصصة في مجال تعزيز قدرات المؤسسات اللامركزية واعتماديتها وأمنها عبر شبكة سولانا. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حلول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات وتطوير ابتكارات البلوك تشين.
وتتوافق هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي المتمثلة في ترسيخ مكانته ليصبح منصة رائدة للخدمات المالية المعززة بالتقنيات الحديثة، وذلك في أعقاب إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، والتي تعدُ إطار عملٍ مخصص يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمؤسسات البلوك تشين والمنظمات اللامركزية المستقلة.
ومن شأن هذا التعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومؤسسة سولانا، أن يقود السوق إلى توسيع قدراته وعروضه الحالية من خلال استكشاف فرص المبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بتطوير المنظومات الشاملة لشركات البلوك تشين في أبوظبي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: يمثل تحالفنا الاستراتيجي مع مؤسسة سولانا خطوة مهمة في إطار ترسيخ ريادة سوق أبوظبي العالمي في قطاع البلوك تشين، كما يشكل انعكاساً مباشراً لفعالية الأنظمة الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات والتزامنا بنمو وتطوير قطاع البلوك تشين، نتطلع قدماً لتفعيل هذه الشراكة مع مؤسسة سولانا والعمل سوية على دعم التطور المستقبلي لقطاع التكنولوجيا.
وقالت ليلي ليو، رئيسة مؤسسة سولانا: تبرز دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار ولاعتماد تقنية البلوك تشين، كما يعد التعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي خطوة متقدمة في إطار تعزيز استخدام تقنية البلوك تشين على المستوى الاقليمي.

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