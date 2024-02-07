«أدنيك» تضاعف مساهماتها الاقتصادية إلى 7.37 مليار درهم في 2023



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك عن تضاعف قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة مجتمعة في اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات، لتصل إلى 7.37 مليارات درهم في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 107% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.56 مليارات درهم، لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في عام 2005.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: جاءت هذه الإنجازات القياسية بموجب التزام المجموعة بتطوير حلول وابتكار مبادرات تستهدف الإسراع بمعدلات نمو الأداء، واقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعات أعمالها السبعة، والعمل عن كثب من أجل تحقيق قيمة مضافة لجميع مساهميها وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاعَي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة.

وبيَّن الظاهري أنَّ هذه النجاحات لم تكن لتتحقَّق لولا الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة، عبر مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، مع الاستمرار في تعزيز مفاهيم الاستدامة ومعاييرها في جميع المجالات الاقتصادية والمعرفية، من خلال وحدات الأعمال التابعة لها التي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لأبوظبي في قطاعَي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، خصوصاً أنهما من أبرز القطاعات التي تركِّز عليها خطط التطوير المستقبلية للقطاعات غير النفطية في الدولة.



وفي عام 2023، سعت مجموعة أدنيك لتأكيد هُويتها المؤسسية الجديدة في خُطوة تهدف إلى تعزيز حضور القطاعات التجارية السبعة الرئيسية للمجموعة، التي تشمل مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصَّصة بإقامة الفعاليات والفنادق والسياحة الترفيهية والإعلام، حيث سعت للتوسُّع على مستويَي نطاق الأعمال والحضور الجغرافي في آن.

وتعمل تحت مظلة مجموعة أدنيك أكثر من 30 علامة تجارية في سبعة قطاعات ومجالات أعمال رئيسية.

وشهد عام 2023 فوز قطاعات أعمال المجموعة بـ21 جائزة عالمية مرموقة في مختلف البرامج والأنشطة التي تتولى تنفيذها.

وتمتلك مجموعة أدنيك وتُشغِّل ثلاثة مراكز دولية بارزة، هي مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات، ومركز إكسل لندن للمعارض والمؤتمرات في بريطانيا.

وحقَّقت مراكز المعارض التابعة للمجموعة زيادة كبيرة في عدد زوّار الفعاليات التي استضافها مركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات بنسبة وصلت إلى 123% مقارنة بعام 2022، فبلغ عدد الزوّار نحو 1.78 مليون زائر مقابل نحو 802 ألف زائر في عام 2022.



وللمرة الأولى في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في عام 2005 تضاعف عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات في عام 2023 بنسبة 100% إلى أكثر من 476 فعالية، مقارنة بـ238 فعالية في عام 2022.

واستضافت أدنيك للمرة الأولى أيضاً اجتماعات لتسعة اتحادات ومنظمات دولية، وفازت بتسعة عطاءات دولية لاستضافة المؤتمرات العالمية الكبرى، وتسعة معارض جديدة تضاف إلى برنامج فعالياتها السنوية، التي أُقيم بعضها للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط.

وكشفت مجموعة أدنيك عن دعمها لاستحداث العديد من فرص العمل الجديدة في القطاعات ذات الصلة وصلت إلى 51400 فرصة عمل، بزيادة 145% مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه فرص العمل الجديدة في القطاعات المساندة 21.000 وظيفة.

واستضافت مراكز المجموعة في الدولة مجموعة واسعة من الفعاليات الدولية والمحلية الكبرى التي شهدت تسجيل أرقام قياسية في تاريخ هذه الفعاليات. وكان من أبرزها الدورة الأكبر لمعرض أبوظبي الدولي للبترول، والنسخة الأكبر من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.



وحقَّق مركز إكسل لندن للمعارض التابع للمجموعة أكبر أرقام في تاريخه، حين استضاف في عام 2023 أكثر من 300 فعالية، منها 15 فعالية تقام للمرة الأولى، وشملت بطولة العالم للفورمولا إي للسيارات الكهربائية، ومعرض أولمبيا لندن الدولي للخيول، واستقطب أكثر من 3.5 ملايين زائر من مختلف دول العالم.

وبهذا استقطبت مراكز المجموعة في دولة الإمارات وبريطانيا في عام 2023 أكثر من 5.3 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم باستضافة ما يزيد على 776 معرضاً ومؤتمراً وفعالية عالمية متخصِّصة.

وواصلت مجموعة أدنيك أعمال تطوير مركز إكسل لندن للمعارض، بإضافة 25.000 متر مربع من مساحات العرض، واستحداث قاعات جديدة للاجتماعات والمؤتمرات، إضافة إلى مرافق خدمية موزَّعة على ثلاثة طوابق.

ويشمل ثاني قطاعات الأعمال لدى المجموعة «أدنيك لتنظيم الفعاليات» التي تنظِّم الفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي، بقيادة شركة كابيتال للفعاليات التابعة للمجموعة، التي تنظِّم تسعة معارض دولية هي: معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، ومعرضا الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار)، والكونغرس العالمي للإعلام، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وفي قطاع الأعمال الثالث أدنيك للفنادق، تمتلك المجموعة بالكامل، سبعة فنادق عالمية تُقدِّم خدماتها لأغراض الأعمال والترفيه.

ويضمُّ القطاع الرابع تحت مظلته كابيتال للضيافة + الخدمات، التي تُقدِّم خدمات الضيافة والطعام في مختلف أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن تشغيلها لشركة الاتحاد لخدمات توريد الطعام.

وشهد عام 2023 الإعلان عن صفقة الاستحواذ على مجموعة كارافيل الفرنسية.

وشهد عام 2023 الإعلان عن خطط الشركة لافتتاح وجهتين جديدتين مُصمَّمتين لاستيعاب وخدمة المجتمعات الإبداعية المتخصِّصة في أبوظبي، من المقرَّر تدشينها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يوفِّر أكبر شبكة من مرافق الاستوديوهات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت المجموعة عن التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، ووصولها إلى حياد كربوني بنسبة 50% بحلول عام 2030.