الخميس 8 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تُرسي عقود تطوير مشاريع بـ 22 مليار درهم خلال 2023

«الدار» تُرسي عقود تطوير مشاريع بـ 22 مليار درهم خلال 2023
7 فبراير 2024 18:58


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسة، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال عام 2023.
وتم ترسية العقود على 36 شركة في دولة الإمارات مع إعادة ضخ ما يقرب 50% من قيمتها "10.5 مليار درهم"، في منظومة الاقتصاد المحلي، تماشياً مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين.
ويُعد هذا البرنامج محركاً رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وتتضمن هذه العقود الممنوحة تنفيذ وتسليم مشاريع سكينة تضم فللاً ووحدات تاون هاوس وشقق بالإضافة إلى مساحات مكتبية من فئة «أ» ومساحات تجزئة ومدارس وطرق رئيسة سريعة في بعضٍ من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومنطقة الشامخة.
وتجدر الإشارة أنه تمت ترسية 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة «الدار»، بينما تخصص النسبة المتبقية من العقود البالغة 47% لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»: تعكس القيمة الكبيرة للعقود التي منحتها شركة الدار خلال عام 2023 التطوّر المستمر الذي تشهده أبوظبي، مما يؤكد تحوّل الإمارة إلى وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والسياحة، وستلبي هذه المشاريع عقب اكتمالها الطلب المتنامي على الخيارات السكنية الجديدة، كما ستوفر مساحات مكتبية وتجزئة عصرية وتحسينات متطورة في البنية التحتية تثري جودة الحياة في الإمارة.
وأضاف عادل عبدالله البريكي قائلاً: لطالما تلتزم الدار بتطبيق مفهوم الاستدامة في عقود المشتريات، مما يضمن مساهمة جميع الموردين والمقاولين بدور إيجابي في دعم التزاماتنا نحو تحقيق مستهدفات خطة صافي الانبعاثات الصفري، التي ترتكز على عدة محاور أساسية تتضمن التصميم منخفض الكربون وسلسلة التوريد منخفضة الكربون والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري.
وقامت شركة الدار في جزيرة السعديات، خلال عام 2023، بتعيين شركة تروجان للمقاولات العامة، بالشراكة مع شركة الإنشاءات العربية، لتنفيذ المرحلتين الأوليين من مشروع "السعديات لاغونز"، بينما كلّفت شركة "اينوفو بيلد" بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
وإجمالاً، ستتولى هذه الشركات تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مشروع "السعديات لاغونز".
كما أرست "الدار" عقداً على شركة "اينوفو بيلد" لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع "سعديات غروف"، وجهة التجزئة الدولية في قلب المنطقة الثقافية.
وفي جزيرة ياس، قامت الدار بتعيين شركة فيبريكس لتنفيذ أعمال تطوير وحدات سكنية في ياس بارك غايت وياس بارك فيوز، ويشمل ذلك 849 وحدة سكنية، على مقربة من أبرز معالم الجذب الترفيهية في جزيرة ياس.
كما قامت الدار بتعيين شركة الإنشاءات العربية لتنفيذ برج مكتبي من فئة "أ"، في إطار حرصها على تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية في جزيرة ياس.
كما حصلت شركة "نورول" على عقد لتنفيذ وحدات الفلل وأعمال البنية التحتية في مشروع "فيء الريمان 2"، مما سيضيف 557 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة الشامخة. كما قامت الدار بتعيين شركة "تروجان للمقاولات العامة" لتطوير وحدات الفلل وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع "بلغيلم".

 

أخبار ذات صلة
«الدار» تستثمر 5 مليارات درهم لتطوير أصول مدرة للدخل المتكرر في أبوظبي
شراكة بين «تنمية المجتمع» و«الدار العقارية»
الدار العقارية
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
اليوم 01:22
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
الأخبار العالمية
العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»
اليوم 01:22
مركز إيواء مؤقت للنازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة
اليوم 01:22
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
اليوم 01:21
تفاقم الظاهرة يضع تونس أمام تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©