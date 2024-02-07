«دبي لصناعات الطيران» تربح 351 مليون دولار في 2023



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لتتحول إلى الربحية بتحقيق أرباح بقيمة 351 مليون دولار وإيرادات بـ1.3 مليار دولار.

وفي بيان نتائج الأعمال والعمليات التي وزعتها الشركة أمس، أشارت إلى وصول عدد الطائرات المستحوذ عليها إلى 20 طائرة بواقع 10 طائرات مملوكة و10 مدارات، وعدد الطائرات المباعة إلى 30 منها 22 مملوكة و8 مدارات، لافتة إلى حصول الشركة على حقوق شراء 64 طائرة، وبلوغ اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 150 منها 114 مملوكة ومدارة 36.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قـوة أعمالنا التي تشهد توسعاً مستمراً حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى».