73.6 مليار درهم تداولات «بي اتش ام كابيتال» في 2023

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال» إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة والمدرجة في سوق دبي المالي عن زيادة بنسبة 29% لإجمالي التداولات التي بلغت 73.6 مليار درهم خلال 2023 مقارنة بــ 56.9 مليار درهم في 2022. كما بلغت نسبة نمو عملائها 61% وتم خلال الفترة نفسها فتح 11100 حساب في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بـ 60% مسجلة 136.7 مليون درهم خلال 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 101% لتصل إلى 31.5 مليون درهم.

وقال الحر محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال، إن الشركة نجحت في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً.