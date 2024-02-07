14.68 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عوضت أسواق الأسهم المحلية نسبة من خسائرها في الأيام السابقة، لتربح القيمة السوقية، أمس، 14.68 مليار درهم متضمنة 12.822 مليار درهم مكاسب سوق العاصمة، و1.86 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.866 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 711.393 مليار درهم. وتزامن ذلك مع زيادة قيمة التداولات الإجمالية إلى قرب مستوى 1.5 مليار درهم، تركزت بشكل رئيس في سوق العاصمة بنحو 1.045 مليار درهم، و454.5 مليون درهم في سوق دبي. واستطاعت مؤشرات الأسواق الإغلاق على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24% في حين صعد مؤشر دبي بنسبة 0.19%.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 22.62 نقطة وبنسبة 0.24% عند مستوى 9354.69 نقطة. وجاوزت قيمة التداولات 1.045 مليار درهم، شملت ما يزيد على 204.96 مليون سهم عبر 16524 صفقة. وارتفعت أسهم 43 شركة من أصل 79 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت أسهم 14 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 206 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 78.68 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 67.2 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 21.49 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 17.34 مليون سهم.

ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع، أمس، ومنها «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 6.35% إلى 1.34 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 2.79% ليغلق عند 2.21 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 2.26% إلى 2.71 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 2.79% ليغلق عند 2.21 درهم، وكذلك ارتفعت أسهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 5.6% إلى 17.3 درهم، و «أدنوك للغاز» بنسبة 0.32% إلى 3.14 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 377.759 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 373.81 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 3.94 مليون درهم كمحصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 258 ألف درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيعاً» بقيمة 5.2 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب «غير العرب» شراءً بصافي بقيمة 8.75 مليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بمقدار 8.2 نقطة وبنسبة 0.19% عند مستوى 4161.94 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 20 شركة، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة وثبات أسهم 6 شركات، من بين 39 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 454.5 مليون درهم، بعد التعامل على 144.64مليون سهم، من خلال تنفيذ 8776 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 109.86 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 71.17 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 47.31 مليون درهم. فيما جاء «مصرف عجمان» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 44.43 مليون سهم. وتباين أداء الأسهم النشطة، أمس، حيث ارتفعت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.36% ليغلق عند سعر 0.287 درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم نشطة أمس، ومنها «شعاع كابيتال» بنسبة 5.75% عند 0.18 درهم، وكذا «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.69% عند 17.4 درهم، و «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 2.8% عند 6.07 درهم.



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 879.88 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 842.412 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 37.47 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 24.22 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 287.43 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 311.664 مليون درهم.