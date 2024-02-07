الخميس 8 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

570.6 مليون درهم صافي أرباح «بريسايت» في 2023 بنمو 5.1%

سوق أبوظبي للأوراق المالية
7 فبراير 2024 21:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

 

أعلنت شركة «بريسايت» نتائجها للسنة المالية 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً وثابتاً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 14.7% إلى 1.78 مليار درهم مقارنةً بالسنة المالية 2022.
كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.1% خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ صافي أرباح السنة المالية 2023 حوالي 570.6 مليون درهم مقارنةً ب 543 مليون درهم في السنة المالية 2022.
ودَعَمَت نتائج السنة المالية عدداً من المشاريع المحلية الكبرى التي أطلقت في الربع الأخير من العام، ما أدى إلى رفع إيرادات الربع الرابع من 2023 بمقدار 713.5 مليون درهم بزيادة قدرها 23.3% مقارنةً بالربع ذاته من عام 2022.
وارتفع صافي الربح في الفترة ذاتها بنحو 300.6 مليون درهم بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
يذكر أن الميزانية العمومية للشركة عالية السيولة وخالية من الديون، ما يوفر لشركة «بريسايت» مرونة مالية كبيرة لتمويل عملياتها وتعزيز نموها المستقبلي، وتمكنت بريسايت خلال السنة المالية 2023 من توليد 336.6 مليون درهم من النقد الناتج عن عمليات الشركة.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: نشعر بفخر كبير بنتائجنا في السنة المالية 2023 التي تعتبر سنة تحولية بالنسبة لشركتنا منذ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأظهرت الشركة نمواً سلساً وقوياً ومتتابعاً نتج عنه ربحية رائدة في القطاع، ودعمت نتائج عام 2023 عقود الإيرادات الإضافية التي تمتد لسنوات عدة بقيمة 1.56 مليار درهم، والتي ستعزز الإيرادات المستقبلية القوية والتدفق النقدي.
وأضاف: تعني صحة ميزانيتنا العمومية أننا نملك خيار النظر في استخدام رأس المال في المستقبل والذي يمكن أن يشمل التوسع الجغرافي الهادف وتطوير المنتجات الجديدة لتحقيق النمو المستقبلي وعمليات الاستحواذ ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن استخدام بريسايت لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في توفير دعم حيوي للمهام ساهم في تعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين في الإمارات، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعرض تقنيات بريسايت المتقدمة أمام العملاء المحتملين.
ولفت إلى أن بريسايت قامت بتوسيع نطاقها الجغرافي من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع شركائنا في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، ونتوقع أن تلعب هذه الشراكات دوراً محورياً في تعزيز نمونا على النطاق الدولي خلال السنة المالية 2024 وما بعدها.
وقال براموتيدهام «منحنا النمو الذي حققته شركة بريسايت في عام 2023 أساساً متيناً للتوسع والتطور وتحقيق النمو المستقبلي، وكُلّي ثقة بقدرتنا المستمرة على تعزيز القيمة لمساهمينا وأصحاب المصلحة الأوسع»، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم في إطار تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الشركات يوفر المزيد من فرص النمو على الدوام، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من حلول «GAI» في عام 2024. 

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
اليوم 01:22
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
الأخبار العالمية
العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»
اليوم 01:22
مركز إيواء مؤقت للنازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة
اليوم 01:22
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
اليوم 01:21
تفاقم الظاهرة يضع تونس أمام تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©