«بريك بلك» يجمع قادة الصناعة لبحث فرص تطوير الاقتصاد البحري



دبي (الاتحاد)

يسعى مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، المقرر عقده يومي 12 و13 فبراير الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى فتح فرص كبيرة للتواصل مع شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد منظمو الحدث أن المؤتمر والمعرض أصبح منصة مثالية للشركات والجهات البحرية، لتبادل الحوارات وابتكار الحلول التي تساعد على التقدم في قطاع الشحن.

وأفاد المنظمون اليوم خلال المؤتمر الصحفي لفعالية بريك بلك الشرق الأوسط، أن الحدث سيشجع على رفع مستوى التعاون وعقد الصفقات عالية القيمة، حيث ستتاح الفرصة للتواصل مع القادة وصناع القرار لإبرام العقود والمشتريات.

وجمع المؤتمر الصحفي عدداً من قادة الصناعة البارزين من الوزارة، و«دي بي ورلد»، ومجموعة موانئ أبوظبي، و «دي أس في سوليوشنز أبوظبي»، وغيرها من المؤسسات والجهات في الإمارات، ما يؤكد التزام بريك بلك الشرق الأوسط بتمكين نمو الصناعة وتوسعها في أسواق جديدة حول العالم.

وستكون «دي بي ورلد» الميناء المضيف لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط مجددًا، للعام الرابع على التوالي، دعمًا منها لقطاع الشحن باعتباره ركيزة لاقتصاد دولة الإمارات، ولتعزيز الدور الذي يقوم به هذا الحدث في المنطقة.

وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المؤتمر الصحفي على المساعي الحثيثة لـ «دي بي ورلد» من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع.

واستعرض جوليان رونالد سكيرمي، القائم بأعمال نائب الرئيس - الموانئ التجارية، لدى مجموعة موانئ أبوظبي، أهم القدرات والإمكانات النوعية التي تم تطويرها من قبل المجموعة حديثًا.

وأفاد الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: عندما نسترجع ما مر به العالم في السنوات الثلاث الماضية، يمكننا القول بكل ثقة إن الصناعة البحرية قامت بدور في غاية الأهمية للمحافظة على النمو الاقتصادي الرغم من التحديات، وأظهرت الموانئ الوطنية قدرتها المتميزة على مناولة كميات هائلة من البضائع للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة، وقد مكّن ذلك القطاع البحري في دولة الإمارات من تحقيق أكثر من 129 مليار درهم، وهو رقم لم يكن من السهل الوصول إليه في ظل الصعوبات والعقبات التي أحاطت بنا.