الخميس 8 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بريك بلك» يجمع قادة الصناعة لبحث فرص تطوير الاقتصاد البحري

«بريك بلك» يجمع قادة الصناعة لبحث فرص تطوير الاقتصاد البحري
7 فبراير 2024 21:55


دبي (الاتحاد)
يسعى مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، المقرر عقده يومي 12 و13 فبراير الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى فتح فرص كبيرة للتواصل مع شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد منظمو الحدث أن المؤتمر والمعرض أصبح منصة مثالية للشركات والجهات البحرية، لتبادل الحوارات وابتكار الحلول التي تساعد على التقدم في قطاع الشحن. 
وأفاد المنظمون اليوم خلال المؤتمر الصحفي لفعالية بريك بلك الشرق الأوسط، أن الحدث سيشجع على رفع مستوى التعاون وعقد الصفقات عالية القيمة، حيث ستتاح الفرصة للتواصل مع القادة وصناع القرار لإبرام العقود والمشتريات. 
وجمع المؤتمر الصحفي عدداً من قادة الصناعة البارزين من الوزارة، و«دي بي ورلد»، ومجموعة موانئ أبوظبي، و «دي أس في سوليوشنز أبوظبي»، وغيرها من المؤسسات والجهات في الإمارات، ما يؤكد التزام بريك بلك الشرق الأوسط بتمكين نمو الصناعة وتوسعها في أسواق جديدة حول العالم. 
وستكون «دي بي ورلد» الميناء المضيف لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط مجددًا، للعام الرابع على التوالي، دعمًا منها لقطاع الشحن باعتباره ركيزة لاقتصاد دولة الإمارات، ولتعزيز الدور الذي يقوم به هذا الحدث في المنطقة. 
وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المؤتمر الصحفي على المساعي الحثيثة لـ «دي بي ورلد» من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع. 
واستعرض جوليان رونالد سكيرمي، القائم بأعمال نائب الرئيس - الموانئ التجارية، لدى مجموعة موانئ أبوظبي، أهم القدرات والإمكانات النوعية التي تم تطويرها من قبل المجموعة حديثًا. 
وأفاد الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: عندما نسترجع ما مر به العالم في السنوات الثلاث الماضية، يمكننا القول بكل ثقة إن الصناعة البحرية قامت بدور في غاية الأهمية للمحافظة على النمو الاقتصادي الرغم من التحديات، وأظهرت الموانئ الوطنية قدرتها المتميزة على مناولة كميات هائلة من البضائع للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة، وقد مكّن ذلك القطاع البحري في دولة الإمارات من تحقيق أكثر من 129 مليار درهم، وهو رقم لم يكن من السهل الوصول إليه في ظل الصعوبات والعقبات التي أحاطت بنا. 

أخبار ذات صلة
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
«البنية التحتية» تبحث التعاون مع «بكين لأبحاث الجيولوجيا»
مؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
اليوم 01:22
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
الأخبار العالمية
العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»
اليوم 01:22
مركز إيواء مؤقت للنازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة
اليوم 01:22
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
اليوم 01:21
تفاقم الظاهرة يضع تونس أمام تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©