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اقتصاد

محمد الشرقي: مشاريع ريادة الأعمال تعزز النمو الاقتصادي

محمد الشرقي خلال مشاركته في افتتاح معرض «بلاتفورم 09» (وام)
8 فبراير 2024 01:12

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم روّاد الأعمال، وتشجيعهم لاكتساب الفُرص المبتكرة، والتجديد الدائم في مشاريع ريادة الأعمال، والاطلاع على مختلف التجارب، بما يسهم في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخلق مجتمع أعمال مبتكر ومستدام.
جاء ذلك خلال حضور سموه، افتتاح معرض «بلاتفورم 09»، الذي يقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي بالفجيرة تحت شعار «لا نهاية».
حضر الافتتاح، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على التجارب الطموحة والأفكار المبدعة التي ترتقي بنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تعزيز نتائجه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واطّلع سموه، خلال زيارته للمعرض، على الأجنحة المشاركة في نسخة هذا العام، وأركان العروض التفاعلية والتجارب الحيّة.
حضر الافتتاح، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الإمارات
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محمد بن حمد الشرقي
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الفجيرة
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