حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح

بعد عدة سنوات من انطلاقها، حققت "9 ياردز كومينيكشنز" نجاحاً ملفتاً في مجال التسويق في العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال توفير خدمات مرموقة ومتكاملة مكنتها من الوصول إلى مختلف القطاعات الحيوية عبر محفظة كبيرة من العملاء، إلى جانب بناء واحدٍ من أكثر فرق العمل احترافية في هذا المجال.

وكان لنا فرصة لقاء السيد حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "9 ياردز كومينيكشنز"، للحديث عن مسيرة نجاح الشركة والوقوف على بعض التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية، بما يتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع التسويق والتواصل وفرص نموه داخل الدولة وخارجها.



حدثنا عن شركة 9 ياردز كومينيكشنز، ولماذا قررت شخصياً خوض تجربة العمل في عالم التسويق؟

تأسست 9 ياردز كومينيكشنز في عام 2017، وتُعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التسويق المتكاملة في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الفعاليات، والإعلانات الخارجية، والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي، والتصميم الإبداعي، والإنتاج الفني.

وتعد الشركة جزءاً من مجموعة "NG9" القابضة، والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها ويمتد نشاطها في العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، بما في ذلك السياحة والسفر، والضيافة وإدارة الفنادق، والتطوير العقاري، والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية، وإدارة المطاعم، والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى التسويق والتواصل، وإدارة الفعاليات، والإعلانات الخارجية وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

يضم فريق "9 ياردز كومينيكشنز" أكثر من 150 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن ومصر، لدعم قاعدة عملاء كبيرة من مؤسسات وشركات حكومية وخاصة داخل وخارج الدولة.

عملتُ خلال مسيرتي المهنية على مدار أكثر من 25 عاماً في إمارة أبوظبي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، ثم قررتُ خوض تجربة إنشاء شركة تسويق متكاملة، تجسد شعار "وكالة العاصمة"، من خلال توفير مختلف الخدمات التسويقية لعملائها وفق أفضل المعايير العالمية وأكثرها حداثةً.

إن الدخول في هذا المجال يأتي استجابة لشغفي الكبير بفنون التسويق، على اعتباره واحداً من أكثر المجالات ديناميكيةً وقدرة على التجاوب مع متطلبات العصر، وكونه يمثل إضافة حقيقية لعمل الشركات والهيئات، ويؤثر بشكل أساسي في بناء العلامات التجارية ومنحها الشخصية والتأثير المثالي الذي يضمن استدامتها وتطوير أعمالها.

في رأيك، كيف يؤثر التخطيط الاستراتيجي على نجاح الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاع التسويق؟

أؤمن بأن التخطيط الجيد هو أساس نجاح الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، لذا فإن وجود خطة استراتيجية محكمة يُعتبر من أبرز عوامل نجاح واستمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة القطاع الحيوي الذي نعمل ضمنه، والذي يزداد أهمية مع التطور الرقمي والتكنولوجي الذي نشهده.

ويضمن التخطيط الاستراتيجي الناجح تنفيذ خارطة طريق واضحة، للوصول إلى الرؤى والأهداف المؤسسية قصيرة وطويلة المدى، حيث تساعد على تحقيق الأهداف عبر اتباع خطوات مدروسة وموضوعة وفق الموارد والميزانيات المتاحة.

نعتمد على هذا النهج في جميع تفاصيل عملنا، بدءاً من بناء علاقة متوازنة ومتينة مع شركائنا وعملائنا، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها، وتجاوزها في معظم الأحيان. وفي هذا الإطار استثمرنا في فريقنا المتخصص بوضع الاستراتيجيات والخطط الاستباقية.



ما الخطة الاستراتيجية التي تتبعها 9 ياردز كومينيكشنز لريادة القطاع في العاصمة أبوظبي؟ وهل أنتم بصدد التوسع في الإمارات الأخرى أو خارج الدولة؟

نعمل في 9 ياردز كومينيكشنز وفق خطة استراتيجية تركز على عنصرين أساسيين، وهما:

• الاستثمار في رأس المال البشري، وهو أمر أساسي نسعى من خلاله لتعزيز المهارات وتمكين الأفراد الذين هم القوة الداعمة والرئيسية للشركة.

• جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وضع معايير تضمن جودة المحتوى والتصاميم والخطط التسويقية التي يتم تنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التطوير المستمر ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات المتبعة حول العالم.

أما عن خططنا التوسعية، فنقوم حالياً بدراسة شاملة ودقيقة لسوق الإعلانات الخارجية في مدينتي أبوظبي والعين، حيث نتطلع للعب دور فاعل في هذا المجال بحلول العام 2025.

ومن ناحية أخرى، نحن الآن بصدد افتتاح مكتب لـ 9 ياردز كومينيكشنز في لندن التي لطالما شكلت عاصمة لأحدث فنون التواصل والإعلام.

وسيقوم المكتب بدور محوري في تقديم الاستشارات التسويقية وتطوير الخطط الاستراتيجية الفعالة.



كيف يؤثر التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في تعزيز جاهزية الشركات للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التسويق في عصر الإعلام الرقمي؟

يشهد القطاع العديد من المتغيرات المتسارعة من حيث ظهور وسائل ومنصات جديدة للتواصل واكتسابها لشعبية كبيرة خلال فترات وجيزة، إلى جانب التغير المستمر في توجهات وميول الجمهور. لذا تشكل كل من الاستباقية والمرونة عنصرين مهمين في الخطط الاستراتيجية للشركات لتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات واستدامة الأعمال في القطاع.

وفي الحديث عن المرونة، فإننا نعتمد على آلية تضمن توفير أقصى أشكال الدعم لعملائنا، وبتواجد فريق مؤهل وقادر على خوض التحديات، استطعنا على مدار الفترة القياسية الماضية تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، والتي تشكل لحظات من الفخر والإصرار لخوض المزيد، وتوفير أعلى معايير الجودة في العمل.



كيف يؤثر تكامل خدمات الاتصال في تميز عروض الشركات؟ هل يجعلها أكثر ملاءمة للعملاء؟

غالبية عملائنا يفضلون التعامل مع شركة واحدة توفر لهم خدمات تسويق متكاملة، حيث يضمن ذلك توحيد الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور المستهدف وتعزيز سلاسة إنجاز حملات التسويق.

وفي ضوء ذلك، تحرص 9 ياردز كومينيكشنز على تعزيز تكامل خدماتها لتوفير تجربة متميزة وسلسة لعملائها من خلال نقطة اتصال واحدة. وفي هذا الإطار بالذات، قمنا منذ مطلع العام الماضي بتعزيز عناصر فريق التواصل، والذي يشكل نقطة التواصل الأولى والوحيدة مع عملائنا. وتم اعتماد آلية توفر جميع الخدمات في مكان واحد، مدعومة بمجموعة من الاختصاصيين في كافة المجالات.



بعد عام مليء بالإنجازات لـ 9 ياردز كومينيكشنز، ما خططكم للعام 2024 الجديد؟

ننظر بتفاؤل كبير حيال عام 2024، خصوصاً مع التوجه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ونعمل بجد لزيادة محفظة عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.

نسعى بكل طاقتنا لاستقطاب أهم المواهب في أبوظبي والدولة، حيث نولي الاستثمار في الفريق أولوية قصوى، ونعتبره حجر الأساس في أي نجاح حققناه. لذلك سنعمل وفق منهجية جديدة توفر العديد من المزايا المهمة لموظفينا، تضمن وصول 9 ياردز كومينيكشنز لتكون واحدة من أبرز الجهات المفضلة للعمل في العاصمة.

وكما ذكرت سابقاً، سيشهد العام الحالي إطلاق مكتبنا في المملكة المتحدة، حيث ستشكل هذه الخطوة دفعة قوية للعمليات التشغيلية لـ 9 ياردز كومينيكشنز، وستساهم في تعزيز الخدمات الاستشارية والاستراتيجية التي نقدمها.



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