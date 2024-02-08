8 مليارات درهم أرباح «إعمار للتطوير» خلال 2023

دبي (الاتحاد)

حقّقت شركة «إعمار للتطوير» خلال عام 2023، أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 8 مليارات درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أميركي) بينما وصل صافي الربح إلى 6.6 مليار درهم إماراتي (1.8 مليار دولار أميركي) بزيادة بنسبة 89% و74% بالتوالي، مقارنةً مع العام 2022. ووصلت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 57.1 مليار درهم إماراتي (15.5 مليار دولار أميركي) سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس إعمار: «إن أداء إعمار المستمرّ في تحسين المبيعات والأرباح إنّما يعكس توجّهنا الاستراتيجي الراسخ نحو تطوير مشاريع سكنية مميزة، ومراكز تجارية ناجحة، ووجهات فريدة في قطاعَي الضيافة والترفيه. وإن التزامنا بالتميّز يتوازى مع تطلّعات عملائنا، بما يعزّز من ثقتهم المتجدّدة في علامتنا التجارية، والتي ترتكز على إدراكنا العميق لتوجهات السوق وتقديمنا منتجات عالية الجودة. ومن شأن سلسلة المشاريع المتميزة قيد التنفيذ وخبرتنا في تحوّلات السوق أن تضمن استمرارية مسيرتنا نحو النموّ والنجاح المتواصل».

وتحافظ دبي على مكانتها كمركز أساسي في مجالات التجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والسفر والضيافة، وتبرز أيضاً في قطاعات متنامية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتعليم. كما تُظهر المنطقة إمكانات نموّ هائلة، معزّزة بجذبها أصحاب المواهب من المتخصّصين، وكذلك المستثمرين، وهو ما يتجلّى في أرقام مبيعات إعمار لعام 2023. وهذا النمو يتماشى تماماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً وتستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2033. حيث تركّز هذه الأجندة الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية التجارة، بهدف ترسيخ موقع دبي في مصاف أبرز الوجهات العالمية للأعمال والسياحة، إضافةً إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وماليّ على المستوى العالمي.