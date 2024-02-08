7.9 مليار درهم صافي أرباح «ديوا» في 2023

دبي (الاتحاد)

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إيرادات ربع سنوية بلغت 7.1 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 1.8 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2023 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة 29.2 مليار درهم وصافي الأرباح 7.9 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 بنسبة 7% لتصل إلى 29.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وفي عام 2023، ارتفع الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%، وقد أنتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 32.7%، مقارنة بعام 2022.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «سعداء بالنتائج الاستثنائية والأرقام القياسية التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث حققنا أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية سنوية في تاريخ الهيئة، وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1%، وازدادت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 15.7 جيجاوات تمثل الطاقة المتجددة نحو 17% منها.

وأكد معالي الطاير تفاؤله بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 والأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل.

وأضاف، «استراتيجيتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي».

وتتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم، خلال السنوات الخمسة الأولى، ابتداءً من أكتوبر 2022.