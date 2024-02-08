«أراضي دبي» تخالف 30 شركة عقارية

دبي (الاتحاد)

أهابت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الشركات العقارية بضرورة الالتزام بشروط وأحكام الإعلانات العقارية، وإدراج المعلومات السليمة والصحيحة للمتعاملين من خلال الحصول على تراخيص الإعلانات، مع وجوب وضع رمز الاستجابة السريعة (QR code) لإتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على العقار المعلن عنه والتحقق من كافة بياناته المرفقة.

وأشار علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، إلى أنه من خلال متابعة المؤسسة للإعلانات العقارية والسوق العقاري بشكل عام؛ تم إصدار 30 مخالفة لشركات عقارية وفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل مخالفة، لعدم الالتزام بتعليمات المؤسسة، والتي أصدرت في وقت سابق عدة تعاميم وتنبيهات بخصوص أحكام وشروط الإعلان العقاري والالتزام به.

وأكد آل علي حرص مؤسسة التنظيم العقاري باستمرار على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وضمان حقوق الجميع، وترسيخ الاستدامة في تطوّر القطاع العقاري ونموّه ومواكبته لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، تماشياً مع استراتيجيّة الدائرة المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري.