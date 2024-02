إطلاق مركز تدريب المعرفة الصناعية في أبوظبي

هدى الطنيجي (أبوظبي)

افتتحت شركة DNV، المزود المستقل للضمان وإدارة المخاطر، رسمياً مركز التدريب الجديد للمعرفة الصناعية (THInK) في أبوظبي.

وستقدم منشأة التدريب المخصصة، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مجموعة من البرامج الشاملة، مما يؤكد التزام DNV بتعزيز قدرات أولئك الذين يدخلون، والمتواجدين بالفعل، في قطاعات صناعية متعددة، ويعد التأكد من أن العمال يتمتعون بأحدث المهارات والمعرفة أمراً ضرورياً لازدهار الشركات وخلق ميزة تنافسية في صناعة سريعة التطور.

وقال محمد هواري، المدير العام العالمي لشركة DNV Inspection: «أنا سعيد للغاية بالافتتاح الرسمي لمركز التدريب الجديد للمعرفة الصناعية التابع لشركة DNV، (THInK)، وقد تم تطوير المركز وبرامجه بالتعاون مع قادة الصناعة لإنشاء مساحة تعليمية مخصصة يمكن أن يستفيد منها الوافدون الجدد والمهنيون الراسخون على حد سواء، وسوف تصبح (THInK) مستودعاً للمعرفة الصناعية التي ستسمح حقاً للأشخاص بتحقيق إمكاناتهم الكاملة وتسريع تطورهم. وسيتم ذلك من خلال مزيج من أساليب التدريب التقليدية، بالإضافة إلى المنهجيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. وأخيراً وليس آخراً، يعد (THInK) أحدث شهادة على استثمارنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامنا بالقيمة المحلية المضافة.

وذكر أن مركز التدريب الجديد التابع لشركة DNV في أبوظبي، المعروف بـ THInK: مركز التدريب للمعرفة الصناعية، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذه الصناعة المتطورة بشكل سريع، ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، مما يمكّن المحترفين الخبراء والمبتدئين على حد سواء من تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم لتحقيق النجاح والتميز.

وأوضح أنه من البرامج التدريبية المقدمة في DNV المعتمدة من قبل مركز أبوظبي للتعليم التقني والمهني (ACTVET)، والتي تشمل دورات في مجالات رفع الأحمال، والرافعات، ومنصات العمل المتنقلة، ومعدات الحفر الأرضية، والسلامة وبرامج معتمدة دولياً تقدم تجربة عملية في مرافقنا التدريبية الحديثة مثل دورات Highfield، وجمعية السلامة الوطنية (NASP)، ومعهد تدريب السقالات (STI)، وجمعية لحام الولايات المتحدة الأميركية (AWS) وبرامج معتمدة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للنفط (ADNOC)، تهدف إلى تزويد المشاركين بأحدث المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في هذه الصناعة المتغيرة باستمرار.

وذكر هواري أنه يتم دمج التكنولوجيا في البرامج التدريبية من خلال استخدام أحدث الأدوات والتقنيات التفاعلية لتعزيز تجربة التعلم. يتم توظيف التكنولوجيا لتقديم المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة وتفاعلية، مما يساعد على تحفيز المشاركين وتعزيز استيعاب المفاهيم وتطبيقها عملياً، ويسهم المركز بعملية التوطين في دولة الإمارات عن طريق توفير برامج تدريبية محلية ودولية معتمدة، تستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز مشاركتهم في الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكوادر المؤهلة.

وأشار هواري إلى أن هناك خططاً مستقبلية لمركز تدريب DNV في أبوظبي تشمل استمرار تقديم برامج تدريبية مبتكرة ومتطورة لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات الصناعة. قد تشمل الخطط المستقبلية توسيع نطاق البرامج المقدمة، وتطوير مبادرات جديدة لتعزيز التعلم والتطوير المهني، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات.

ويمكن للمهتمين بتوسيع معرفتهم الصناعية اكتساب رؤى قيمة وخبرات عملية، من خلال مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، وستقدم TInK نهجاً شخصياً وقابلاً للتخصيص للتطوير، حيث تقدم جلسات تدريبية شخصية وافتراضية ومختلطة. ستستفيد DNV أيضاً من تقنية الواقع الافتراضي (VR) لتكرار التجارب العملية بأمان في الصناعات عالية المخاطر.