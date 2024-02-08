محمد الشرقي يطلع على نتائج مشروع المسح الاقتصادي بالفجيرة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج مشروع المسح الاقتصادي الذي عمل عليه المركز.

كما تم استعراض أهداف ونتائج المسح، واستخراج المؤشرات الاقتصادية ومساهمته الفاعلة في إعداد خطط التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وتصحيح مسارها.

وأكّد سموه أهمية مشروع المسح الاقتصادي في تحديث قواعد البيانات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، منوهاً سموه إلى دورها المحوري في اتخاذ القرارات المستقبلية وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارة بما يعزز رفاهية المجتمع وتطوير جودة حياة أفراده.

ونوّه سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكل مراحل المسح ومتطلبات عمله، بما يسهم في تنفيذه وتحقيق أهدافه السنوية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تتواءم ورؤية الدولة وخططها التنافسية.

وتقدّم الدكتور إبراهيم سعد، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه لعمل المركز ونتائج مشاريعه. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.