586 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز»

الشارقة (الاتحاد)

سجّلت «دانة غاز»، خلال عام 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار)، مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار)، خلال عام 2022، ويُعزى تراجع الربحية في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات، والذي عوضه جزئياً زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق، وانخفاض التكاليف التشغيلية.

وتزامنًا مع إعلان النتائج، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»:«كان عام 2023 عاماً حافلاً بالأداء القويّ للعمليات التشغيلية لشركة «دانة غاز»، لكنّه لم يكن خالياً من التحديات. ففي إقليم كردستان العراق، حققنا معدل إنتاج قياسياً للغاز في إنجاز بارز يعكس قدرتنا على مواصلة استثمار مواردنا. وخلال الربع الأخير من عام 2023، شهد وضعنا المالي تحسناً ملحوظاً في الدفعات المتسلمة من إقليم كردستان العراق، بفضل الآلية الجديدة لتسلم المستحقات مباشرة من محطات الطاقة، فضلاً عن وضع جدول محدد لتسلم الدفعات المتأخرة، ما رسّخ موقعنا للانطلاق بقوة في عام 2024، حيث نستهدف المضيّ قدماً في تعزيز سيولة الشركة، واستئناف توزيع الأرباح النقدية لمساهمينا».