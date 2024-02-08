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اقتصاد

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تضخ استثمارات في صندوق «أرديان»

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تضخ استثمارات في صندوق «أرديان»
9 فبراير 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين شركتي «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال»، عن ضخ استثمارات استراتيجية في «صندوق أرديان سيكوندريز 9» - ASF IX - التابع لشركة الاستثمارات الخاصة «أرديان».
ويعزز هذا الاستثمار الجديد في «صندوق أرديان سيكوندريز9» -ASF IX-، التابع لشركة «أرديان»، التزام شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» ومقرها أبوظبي، بمواصلة دعم مسيرة تطوير سوق أبوظبي العالمي، وترسيخ مكانته كمركز مالي دولي. وبموجب هذه الشراكة المثمرة، تلتزم شركة «أرديان»، الموجودة في سوق أبوظبي العالمي، بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز فريق عملها في السوق المالي.
وبهذه المناسبة، قال ماكسيم فرانزيتي من أبوظبي كاتاليست بارتنرز «تُعد أرديان شركة رائدة في الأسواق الخاصة، كما تُعد لاعباً مهماً ضمن المنظومة المالية في أبوظبي، ونحن سعداء بإبرام شراكة استراتيجية مع هذه المؤسسة المرموقة. وباعتبارها شريكاً بارزاً في أبوظبي، نرتبط بعلاقة وثيقة مع شركة «أرديان» وفريق عملها، إذ تضيف هذه الشركة قيمة كبيرة وخبرات متميّزة إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالتزامن مع استمرار توسّع أعمالها في الإمارة. وتعكس الزيادة المستمرة في أعداد شركات الاستثمار الدولية في إمارة أبوظبي، مثل شركة «أرديان»، جاذبية سوق أبوظبي العالمي، ومكانته كمركز مالي دولي مرموق».
من جانبه، قال ياسين زروق، المدير العام والرئيس المشارك لدى شركة أرديان أبوظبي «فخورون بشراكتنا المميزة مع شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، والتي تأتي في إطار مساعينا الرامية للتوسّع والنمو في بيئة الأعمال المزدهرة داخل سوق أبوظبي العالمي. وسيدعم فريقنا المخضرم، الذي يضم كفاءات متخصصة في مجال الاستثمارات الثانوية، شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» خلال استثمارها في صندوقنا ASF IX، والذي سيتيح لها الوصول إلى منصّتنا الدولية الرائدة في مجال الاستثمارات الثانوية والرئيسية. ونحن نتطلع إلى تعزيز آفاق علاقتنا وشراكتنا مع أبرز المستثمرين المتميزين في المنطقة، وتزويدهم بقيمة قوية ومتميّزة».

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