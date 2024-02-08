116 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا خلال 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خلال عام 2023، إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حاجز الـ 116 مليار درهم لأول مرة في تاريخه، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة 20 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة الـ 46 بين أكبر أسواق الواردات.

ووفقاً لبيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2023 إلى 116.4 مليار درهم (31.72 مليار دولار) مقارنة مع 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) للعام 2022، بنمو نسبته 14.8%.

وبحسب البيانات، حافظت صادرات الدولة إلى أميركا على ثاني أعلى مستوى لها عند 24.1 مليار درهم (6.57 مليار دولار) مقارنة مع 25.3 مليار درهم (6.9 مليار دولار) للعام الماضي، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة الـ 20 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي المقابل، واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي 91.2 مليار درهم (24.85 مليار دولار) مقارنة مع 76.5 مليار درهم (20.85 مليار دولار) في العام 2022، وبنمو نسبته 19.2%، لتأتي بذلك في المرتبة 46 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة.

وبلغ العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة خلال العام 2023، نحو 67 مليار درهم (18.2 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة مع عجز بلغ نحو 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار) في العام 2022.

وبحسب البيانات سجل شهر مايو الماضي أعلى مستوى لصادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بلغ 2.53 مليار درهم (691 مليون دولار)، فيما سجل شهر نوفمبر الماضي أعلى مستوى للواردات من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بلغ 8.7 مليار درهم (2.37 مليار دولار).

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، في حيت تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

وبحسب البيانات، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة 39.6% من تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، والتي بلغت 293.9 مليار درهم (80.1 مليار دولار)، وذلك بعد أن بلغت حصتها أكثر من 49.8% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى أسواق المنطقة البالغة 49.8 مليار دولار، وكذلك على نحو 22.5% من واردات المنطقة من الولايات المتحدة والبالغة 3.27 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات الشهرية، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يناير 2023 ليصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) مقارنة مع 7.2 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في ذاته من العام 2022، مسجلاً نمواً قدره 18%.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2023 ليصل إلى 2.6 مليار دولار، شمل 2.2 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و404 ملايين دولار صادرات، وذلك قبل أن يصعد إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام في شهر مارس ليصل إلى 2.9 مليار دولار، شملت صادرات بقيمة 775 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.15 مليار دولار.

وفي شهر أبريل الماضي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.4 مليار دولار، شمل 1.87 مليار دولار قيمة واردات و553 مليون دولار قيمة صادرات، فيما بلغ خلال شهر مايو نحو 2.48 مليار دولار، شملت 1.7 مليار دولار قيمة واردات و691 مليون دولار قيمة صادرات.

وفي شهر يونيو الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.57 مليار دولار، شمل 2.1 مليار دولار قيمة واردات و471 مليون دولار قيمة صادرات، في حين بلغ في شهر يوليو نحو 2.44 مليار دولار، شمل 2.03 مليار قيمة واردات، و408 ملايين دولار قيمة صادرات.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي نحو 9 مليارات درهم (2.44 مليار دولار)، قبل أن يرتفع إلى 9.2 مليار درهم في شهر سبتمبر، وإلى 10.9 مليار درهم في شهر أكتوبر، ثم سجل 10.8 مليار درهم في شهر نوفمبر، ليستقر عن 10 مليارات درهم في شهر ديسمبر الماضي.