«الاتحادية للضرائب» تحصل على اعتماد دولي في الابتكار

دبي (الاتحاد)

حصل نظام الهيئة الاتحادية للضرائب لإدارة الابتكار على اعتماد دولي جديد لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير المُتعلقة بتحسين فاعلية وكفاءة إدارة الابتكار.وتسلمت الهيئة شهادة "آيزو 56002:2019" "ISO 56002:2019" لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار، وذلك تزامناً مع مُشاركتها في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار 2024".

وأوضحت الهيئة أن حصولها على شهادة "آيزو 56002:2019" لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ مراحل التدقيق على النظام، والتحقُّق من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح مؤكدة أن هذا النظام الذي تم اعتماده يوفر إطارًا فعالًا لدفع الابتكار، وتقييم أداء الابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب، وضمان دعم برامج التغيير التنظيمي.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يُعزز حصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار مستوى الثقة في أنظمة الهيئة بصفة عامة خصوصاً فيما يتعلق ببيئة الابتكار وتطورها، وفي الوقت ذاته يعكس حرص الهيئة على ترسيخ بيئة مؤسسية تحفز الأفكار الإبداعية والمُبتكرة، وتضمن بناء قدرات ومواهب الموظفين المُبتكرين للمُساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى اتباع أساليب ابتكارية لتحقيق التنوع المالي المستدام للدولة وللأجيال القادمة".

وأضاف : "تكثف الهيئة جهودها للتحسين المُستمر وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمُتعاملين وتوفير العوامل الملائمة للامتثال الذاتي".

من جانبه قال جاسم الحداد رئيس فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب: "يؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية في مجال الابتكار المؤسسي امتلاكها بنية مُتميزة في قطاع الابتكار وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال ويؤكد تطبيق معيار "آيزو 56002:2019" الدولي أن الهيئة تمكنت من إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام فعال وآمن لإدارة الابتكار، للاستفادة منه في تطوير عملياتها والتحسين المستمر للنظام، ما يُساعد على تطوير حلول جديدة لتلبية احتياجات المتعاملين والمعنيين في القطاع الضريبي".