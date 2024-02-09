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اقتصاد

9.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
9 فبراير 2024 16:28

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.8 مليار درهم خلال أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3,543 مبايعة بقيمة 7.29 مليار درهم، منها 197 مبايعة للأراضي بقيمة 1.61 مليار درهم و2572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.68 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 199.72 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 136.08 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.
وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 351 مبايعة بقيمة 623.75 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 219 مبايعة بقيمة 286.39 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 245.78 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 92 رهونات أراضي بقيمة 642.88 مليون درهم و547 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.16 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 175.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 135 هبة بقيمة 725.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 132.61 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 97.74 مليون درهم.

 

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