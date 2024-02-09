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اقتصاد

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تختتم فعاليات المنتدى الاستثماري

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تختتم فعاليات المنتدى الاستثماري
10 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» المشروع المشترك بين شركتي «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال»، أمس، اختتام فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاستثماري التابع لها في أبوظبي. أقيمت فعاليات المنتدى في فندق «فور سيزونز أبوظبي»، وشكّل منصّة حيوية جمعت مختلف الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة مع شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، بما في ذلك الشركات التابعة لها، والمساهمون، والشركاء الاستراتيجيون.
سلّط المنتدى الضوء على إنجازات محفظة أعمال الشركة وتخللت فعالياته سلسلة من النقاشات المثمرة حول أبرز المواضيع الاستثمارية ضمن مجموعة من فئات الأصول. ونجحت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، طوال الاثني عشر شهراً الماضية، في مواصلة تعزيز محفظتها الاستثمارية الراهنة بالشراكة مع سبعة من أبرز مديري صناديق الاستثمار، الذين يسعون جميعاً إلى توسيع وتطوير نطاق أعمالهم انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» كانت قد أبرمت شراكات مع مديري أصول بارزين، وهم «أرديان» و«بريفان هوارد» و«إنفست إندستريال». وتواصل شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» خلال هذا العام، وتماشياً مع خطة التوسّع الطموحة التي يتبنّاها سوق أبوظبي العالمي، وتشمل توسيع نطاق سلطته كمنطقة مالية حرة ليشمل جزيرة الريم، دورها الرئيس في جذب أبرز مديري الأصول العالميين من خلال توفير رؤوس الأموال والخبرات اللازمة التي تدعم تأسيس وتطوير أعمالهم انطلاقاً من المركز المالي العالمي في الإمارة. 
وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: «يعد المنتدى الاستثماري الذي نظّمته شركة (أبوظبي كاتاليست بارتنرز) فرصة رائعة لتأكيد التزامنا بدعم جهود التنمية المستمرة والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية مزدهرة في أبوظبي.. ونحن نتطلع لمواصلة البناء على ما حققه هذا المنتدى، بالتزامن مع دورنا الريادي في رسم ملامح مستقبل الاستثمارات الاستراتيجية في المنطقة».
بدوره، قال ريك غيرسون، رئيس مجلس الإدارة، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة «ألفا ويف»: «اختتمت شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز العام الماضي بإنجازات استثنائية، وها هي تستهل العام الجديد بزخم قوي متطلعة إلى إضافة مزيد من النجاحات إلى سجلها القوي ومواصلة مساهمتنا القيّمة في تطوير سوق أبوظبي العالمي، من خلال إبرام شراكات عالمية مع شركاتنا التابعة وفي جميع أنحاء مجتمع أعمال أبوظبي».

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