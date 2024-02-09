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اقتصاد

1.16 مليار درهم إيرادات «بيانات» خلال 2023

1.16 مليار درهم إيرادات «بيانات» خلال 2023
10 فبراير 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت إيرادات شركة بيانات نمواً ملحوظاً بنسبة 47% خلال العام 2023، ما يعادل تحقيق 1.16 مليار درهم، بينما زاد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15%، محققة زيادة وصلت إلى 232 مليون درهم. 
وعززت بيانات موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الاستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي بمجالات الأعمال الحالية والجديدة. 
واستقر الوضع المالي للشركة الخالي من الديون في العام 2023. وشهدت الإيرادات نمواً ملحوظاً بفضل حلول العمليات الذكية (SOPS) وحلول الفضاء الذكية (SPAS) التي تقدمها بيانات، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية ضمن العمليات التجارية لشركائها. 
وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: «تؤكد قوة أدائنا لعام 2023، نجاح الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا، حيث لم نشهد خلال هذا العام زيادة في إيراداتنا فحسب، بل بلغنا أيضاً مرحلة متميزة بتحقيق وضع مالي مستقر خالٍ من الديون. كما تتمتع بيانات بمركز مالي قوي، وتستمر ربحيتنا في الازدياد، مما يضعنا في موقع استراتيجي متميز للعام القادم وما يليه، خصوصاً بعد إعلاننا الاندماج الاستراتيجي مع الياه سات».

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