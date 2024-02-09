«أدنوك» تُوسع شراكتها مع «بتروناس» الماليزية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك»، توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس»، بعد التوصل لاتفاق حصلت بموجبه «بتروناس» على حقوق استكشاف وتقييم الموارد غير التقليدية في «المنطقة البرية رقم 5» في أبوظبي. ويأتي هذا الاتفاق بعد ترسية أول امتياز على شركة «بتروناس» في ديسمبر 2022 لاستكشاف المنطقة البرية رقم 1. وكجزء من الاتفاق، ستسهم توسعة الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«بتروناس» في توفير استثمار أجنبي مباشر جديد للدولة، ما يؤكد مكانتها وجهة موثوقة للاستثمارات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستشكاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يسهم إجراء المزيد من المسوحات لتقييم موارد الطاقة الغنية في أبوظبي في تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات وتلبية احتيجات الأسواق العالمية. ويعكس الاتفاق مع «بتروناس» جاذبية دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية، كما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع شريك استراتيجي طويل الأمد وموثوق، حيث تمتلك كل من «أدنوك» و«بنروناس» سجلاً حافلاً بالانجازات والالتزام بتنفيذ جميع عملياتهما بشكل مسؤول».

ووفقاً للاتفاق، ستسهم «بتروناس» مالياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الضخم الذي تنفذه «أدنوك»، وأسهم في توفير بيانات دقيقة عن منطقة الامتياز.

من جانبه، قال أديف ذو الكفل، المدير التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بتروناس»: «نحن في «بتروناس» سعداء بهذا الاتفاق الذي يمثل تطوراً استراتيجياً في شراكتنا مع «أدنوك» في سعينا للاستفادة من حضورنا وتعزيز خبرتنا في دولة الإمارات. ويمثل هذا الامتياز تقدماً مهماً يسهم في توسعة محفظة أعمال “بتروناس” العالمية في مجال موارد الطاقة غير التقليدية، وذلك ضمن جهودنا المستمرة لتحقيق أقصى قيمة لشركائنا بطريقة مستدامة».