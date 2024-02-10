إغلاق قياسي لمؤشرات الأسهم الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية، مواصلةً تسجيل مستويات قياسية جديدة، بينما كان سعر العملة المشفرة بيتكوين يتجاوز 48 ألف دولار للوحدة الواحدة.

ويوم الجمعة، أنهى مؤشر إس آند بي 500 التعاملات فوق مستوى 5000 نقطة المحوري للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تخطيه إياه لفترة وجيزة خلال تعاملات الخميس.

وارتفع المؤشر المعياري في الولايات المتحدة والعالم بنسبة 0.57% خلال اليوم، ليصل بمكاسبه عن الأسبوع إلى نسبة 1.4%.

كما ارتفع مؤشر ناسداك خلال تعاملات الجمعة، مضيفاً 1.25% إلى قيمته عند بداية اليوم، بينما كان مؤشر داو جونز الصناعي في المنطقة الحمراء، بنسبة تراجع 0.14%.

ولكن على المستوى الأسبوعي كان المؤشران في المنطقة الخضراء، بنسبة ارتفاع 2.3% لمؤشر ناسداك، ونسبة طفيفة للمؤشر الصناعي.

وأكملت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أسبوعها الرابع عشر من الارتفاعات من أصل 15 أسبوعاً، وهو ما كان أيضاً الأسبوع الخامس من الارتفاعات المتتالية.

وقبل بدء تعاملات الجمعة، أظهرت بيانات حكومية منقحة ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا في شهر ديسمبر بوتيرة تقل عما تم الإعلان عنه من قبل، ما أعاد للمستثمرين بعض الآمال في بدء بنك الاحتياط الفيدرالي تخفيض الفائدة في وقت مبكر من العام، وساهم، من ثم، في تمهيد الطريق لارتفاعات أسعار الأسهم التي شهدناها على مدار الجلسة.

ويوم الجمعة أيضاً واصلت عملة بيتكوين المشفرة أداءها القوي هذا الأسبوع، متجاوزة مستوى 48 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2021، باستثناء لحظات قليلة لامست فيها سعر 49 ألف دولار، في أعقاب موافقة السلطات الأميركية على إطلاق صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة لأول مرة بأميركا، الشهر الماضي.

وارتفعت كبيرة العملات المشفرة من حيث السعر والقيمة السوقية بأكثر من 10% خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بمؤشرات على تدفقات مطردة إلى مجموعة من الصناديق الأميركية المتداولة، التي تم إطلاقها مؤخراً.

وأُطلقت 9 صناديق للتعامل الفوري في بيتكوين، في حين تم تحويل «غرايسكايل بيتكوين تراست»Grayscale Bitcoin Trust الذي مضى على إنشائه أكثر من عقد من الزمن إلى صندوق استثمار متداول.

ورغم اتجاهها الصعودي منذ بداية عام 2024، لا تزال بيتكوين أقل بنحو 28% من أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق، في عام 2021، حين تجاوزت مستوى 68 ألف دولار للوحدة الواحدة.