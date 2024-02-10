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اقتصاد

7 مليارات درهم حجم سوق الأثاث في الإمارات

7 مليارات درهم حجم سوق الأثاث في الإمارات
11 فبراير 2024 01:12

يوسف العربي (أبوظبي)

حقق سوق الأثاث المنزلي في الإمارات إيرادات بقيمة 6.97 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، خلال عام 2023، بحسب تقرير حديث لشركة موردر للأبحاث.
 وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، أن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 3.91%، خلال الفترة من 2024-2029، مؤكداً أن إنفاق الأفراد في دولة الإمارات على تجديد المنازل زاد على نحو ملحوظ، كما أن اختياراتهم تميل إلى المنتجات الأعلى جودة.
 ولفت التقرير إلى وجود عدد كبير من المقيمين من (أكثر من 170 جنسية) في كل من أبوظبي ودبي، وبالتالي فإن المنطقة تتطور كسوق رائج لجميع أنواع الأثاث. 
ويتم تقسيم سوق الأثاث في الإمارات، حسب المواد المستخدمة في التصنيع إلى (الأثاث الخشبي، والأثاث المعدني، والأثاث البلاستيكي وغيرها)، وحسب النوع (غرفة المعيشة، أثاث المطبخ، أثاث غرفة الطعام، أثاث غرف النوم، وغيرها).
 ونوه التقرير بأن المواد الخام الرئيسة اللازمة لإنتاج منتجات الأثاث هي الخشب، وتشمل بعض المدخلات الأخرى التجهيزات ومواد التشطيب. ورصد التقرير أن الطلب على قطع الأثاث الراقية زاد على مر السنين، حيث كانت قطع الأثاث التي تحتوي على قماش وجلد ثقيل أكثر تفضيلاً من قبل سكان البلاد. وقال التقرير، إن الارتفاع في الطلب أدى إلى تزايد الطلب المحلي، وظهور لاعبين متعددين يخدمون الجمهور المستهدف، حيث يتنافس المصنعون وتجار التجزئة العاملون في المنطقة على نفس أسس جودة المنتج والمواد المستخدمة لتصنيع المنتج تقريباً وبدأت شركات الأثاث ذات العلامات التجارية في السيطرة على هذا السوق ببطء.
اتجاهات السوق 
وتصدرت المطابخ السكنية وغرف المعيشة الجديدة في المنازل الحديثة قائمة طلبات الأثاث، خلال العام 2023، ما يعكس تفضيل المستهلك الشعور بالرضا، وتناول الطعام بشكل جيد في بيئة صحية. 
ووفق التقرير يهتم المستهلكون في السوق بشكل كبير بتصميم المطابخ وفقاً لمستوى تفضيلاتهم وأذواقهم، وأصبحت عوامل مختلفة، مثل تصاميم المطبخ ونوع الأثاث، في غاية الأهمية في ضمن تفضيلات المستهلكين، حيث ينفق المستهلكون ما يتراوح بين 170 ألف درهم، و420 ألف درهم لتجديد مطابخهم. 
وأوضح التقرير أن القطاع يشهد تفضيلاً كبيراً من قبل المستهلكين للمطابخ ذات الطراز الألماني والإيطالي، وذلك بسبب تصميماتها الجذابة وتشطيبها الفاخر، حيث يختار مشترو المنازل المطابخ ذات المظهر الأفضل، من أجل تعزيز تجربة الطهي في المنزل، وتقليد المواد الغذائية من المطاعم.

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زيادة الطلب
 وقال التقرير: أدى تزايد عدد السكان، وتدفق المقيمين في دولة الإمارات إلى زيادة الطلب على المساحات السكنية في جميع أنحاء الدولة، ما أدى إلى ارتفاع مبيعات أثاث الغرف من أجل تلبية احتياجات قاعدة العملاء المتزايدة. 
 وفي نظرة عامة على صناعة الأثاث المنزلي في الإمارات في ظل ارتفاع عدد الأسر، وزيادة الطلب على الشقق السكنية، قال التقرير، إنه من المرجح أن تشهد البلاد انتعاشاً في قطاع الأثاث، لاسيما مع تطور صناعة السياحة في البلاد.

الإمارات
الأثاث المنزلي
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