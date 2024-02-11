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اقتصاد

غرف الإمارات تبحث تعزيز علاقات الأعمال مع جورجيا

غرف الإمارات تبحث تعزيز علاقات الأعمال مع جورجيا
11 فبراير 2024 16:05

دبي (الاتحاد)

بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال لقائه بزهان شونيا قنصل أول بالسفارة الجورجية لدى الدولة، الرؤى والتوصيات التي تستهدف تقوية وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وسبل تكثيف الزيارات بين الوفود الاقتصادية، وإقامة مختلف الفعاليات المشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة.

وأكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أهمية تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص الإماراتي والجورجي في كافة المجالات والأصعدة.


ولفت إلى حرص مجتمع الأعمال الإماراتي وسعيه المستمر لاستكشاف الفرص مع نظرائه الجورجيين، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين الجورجيين إلى استغلال الفرص في القطاعات الواعدة في دولة الإمارات.


وشدد الأمين العام، على ضرورة استثمار وتطور العلاقات بين البلدين الصديقين للنهوض والارتقاء بها للمستويات التي يتطلع إليها أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة.


من جانبه، أعرب قنصل أول جمهورية جورجيا عن تقديره للدور الفاعل التي يبذله اتحاد غرف الإمارات في تمكين القطاع الخاص الإماراتي، ولما تقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وجورجيا.

الغرف الإماراتية
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