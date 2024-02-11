3 مشاريع تحولية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يوسف العربي (أبوظبي)

أطلقت هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية 3 مشاريع تحولية، وهي المحفظة الرقمية ضمن القطاع المصرفي والتأمين والاتصالات، وبرنامج استخدام الأطفال لخدمات الاتصالات، وبرنامج قياس جودة رحلة المتعامل الرقمي.

وقال المهندس محمد بوشليبي، مدير خدمات أمن المعلومات في قسم الأمن المعلوماتي بإدارة السياسات والبرامج بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هذه المشاريع تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، بجوانبها الاجتماعية، الاقتصادية، الاستثمارية، والتنموية وبشكل خاص ضمن محور «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».

وتتكون رؤية «نحن الإمارات 2031» من أربعة محاور رئيسة من خلال تطوير منظومة متكاملة لتمكينهم على المستوى الاجتماعي، فيما يركز المحور الثاني على تقديم الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً، بينما يمتد المحور الثالث لإبراز التعاون الدولي وفي محورها الرابع بهذه الرؤية، تظهر هنالك فكرة تسعى الدولة لتحقيقها لأن تكون المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وذلك من خلال تعزيز الأداء الحكومي، والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.

وقال بوشليبي: ترى الهيئة أنها ستدعم الرؤية من خلال بناء منظومة حكومية رقمية استباقية، وكذلك سنعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي الرقمي، ورفع جودة الخدمات الرقمية، وبالإضافة إلى ذلك سنعمل على تنظيم واستمرارية قطاع الاتصالات والمعلومات، وتُعد هذه الأهداف رئيسية واستراتيجية نسعى لتحقيقها في رؤيتنا، وبالنسبة لبقية المحاور الثلاثة، فالهيئة تنسجم معها أيضاً بخطط متنوعة.

وحول أهمية المشاريع التحولية لهيئة تنظيم الاتصالات، أوضح بوشليبي أن إطلاقها يمثل ترجمة عملية لمخرجات جلسات المشاريع التحولية الكبرى، التي عقدتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة 70 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، من أكثر من 40 جهة اتحادية، لتدشين مرحلة جديدة من تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.

ولفت بوشليبي إلى أن مشروع المحفظة الرقمية يساهم في تمكين قطاع الاتصالات، والقطاع المصرفي والتأمين في القطاع الخاص، حيث يُمكنه من تصميم وتوفير خدمات رقمية سلسة للمتعاملين، بما يعزز جودة الحياة في الدولة.

وقال: إن مشروع برنامج استخدام الأطفال لخدمات الاتصالات من المشاريع ذات البعد الاجتماعي المهم، حيث يتضمن إطلاق خدمات وباقات اتصالات لفئة القصر، مؤكداً أنها المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تأتي مواكبة لارتفاع استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية في مجالات التعليم والترفيه وغيرها.

وبالنسبة لمشروع برنامج قياس جودة رحلة المتعامل، أشار بوشليبي إلى أنه يهدف إلى تحسين تجارب المستخدمين ودعم اتخاذ القرار عن طريق منصة لتحليل البيانات، التي تعطي فهماً أعمق للتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات، مما يؤدي إلى توفير المراقبة التفاعلية والاستباقية والتحليل لتحديد الأسباب الجذرية للأخطاء، والبطء في العمليات المرتبطة بإنجاز الخدمة، لتكون سلسلة ومتوفرة على مدار الساعة.

ويهدف هذا المشروع للارتقاء بسعادة المتعاملين، من خلال الوصول إلى تجربة مستخدم أفضل على مستوى الخدمات الحكومية بشكل عام، وبهدف تحقيق رؤية الإمارات في محور «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً»، كما يخدم والتوجهات الوطنية في «تقديم أفضل الخدمات الحكومية».

مؤشر مرتفع

صنفت دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة، الإمارات، ضمن مجموعة مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية المرتفع جداً (VH)، وذلك في تقريرها الذي حمل عنوان «مسح الحكومة الإلكترونية» لعام 2022.

واعتلت الإمارات قمة الدول في سرعة الإنترنت ضمن المركز الأول، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت المحمول 200.24 ميجابت في الثانية، بينما يبلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت المحمول عالمياً بمختلف تردداته 42.92 ميجابت في الثانية، كما جاءت الدولة بالمركز الثاني في سرعة الإنترنت الثابت.