استقرار أسعار الذهب

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم الثلاثاء إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظوراً جديداً بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأوقية أمس الاثنين.

كما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيراً يذكر واستقرت عند 2032.30 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولار.