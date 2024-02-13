13.3 مليار درهم صافي أرباح "ألفا ظبي القابضة" في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وأظهرت نتائج شركة ألفا ظبي القابضة المالية للسنة 2023 نمواً كبيراً في صافي أرباح الشركة وصل إلى 13.3 مليار درهم ، بزيادة قدرها 25 في المائة على أساس سنوي.

وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "أداءٌ ونتائج مبهرة توجت بها شركة ألفا ظبي القابضة عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 25 في المائة على أساس سنوي، ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم اعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024. وتجسد مشاريعنا المشتركة مع "أدنوك للحفر" و"مبادلة" أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية."

وشهد إجمالي إيرادات ألفا ظبي قفزةً كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023، أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها. وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بُدء بتنفيذها منذ العام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة "الدار العقارية" اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

وواصلت ألفا ظبي تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع "شركة مبادلة للاستثمار" لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفان خطط طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية مع "أبولو" (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO)، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة. وفي خطوة لا تقل أهمية، عقدت ألفا ظبي شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة "أدنوك للحفر"، لتطوير منصة تكنولوجية لخدمات وحلول حقول النفط والطاقة مع التزام يصل إلى 5.5 مليار درهم، وفي هذا الإطار ستساهم ألفا ظبي بحصتها البالغة 25 في المائة في شركة "Gordon Technologies” إلى شركة أنرسول مقابل 320 مليون درهم .

وقامت المجموعة بعمليات استحواذ استراتيجية أخرى في شركات بارزة مثل "أدمو لايف ستايل المحدودة" و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، ما يدل على التزام الشركة بتوسيع محفظتها الاستثمارية وتنويعها وتحفيز النمو في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة، حيث تستعد ألفا ظبي لتقديم تجارب عالمية شاملة وفاخرة للضيوف على نطاق عالمي، وذلك من خلال دمج علامات الضيافة الشهيرة مثل شيفال بلانك رانديلي، ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، وناموس، و إم شريف، وسي لا في في محفظتها الاستثمارية وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم إماراتي، ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم.

وأسهم غنى محفظة ألفا ظبي وتنوع قطاعات أعمالها على نحو مُلفت في نمو إيراداتها، حيث شهد أداء مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً نجم عنه ارتفاع مهم في الأرباح، وشكلت عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء ما نسبته 37في المائة و23في المائة و19في المائة من إجمالي الإيرادات على التوالي.

وتمضي ألفا ظبي القابضة قدماً في تعزيز نموها وترسيخ مكانتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة، مدعومةً بأداء تشغيلي عال ووضع مالي متين واستراتيجية استثمارية تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة. وسيؤدي تركيز المجموعة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع الجغرافي وممارسات حوكمة الشركات الصارمة في جميع المجالات إلى استمرار الشركة في تقديم عوائد مرتفعة ومستدامة لمساهميها.

وقال حمد العامري: "نحن في وضع قوي يُتيح لنا تقييم فرص النمو والاستثمار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، ونسعى لمواصلة تعزيز استثماراتنا على نحو يُثري محفظتنا الاستثمارية ويعود بالفائدة على مساهمينا ويُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً."