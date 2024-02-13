1.5 مليار درهم صافي أرباح «العربية للطيران» في 2023

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت العربية للطيران عن تحقيقها نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وسجلت المجموعة نمواً مضاعفاً في الأرباح وعدد المسافرين، مما يعكس التزامها الراسخ بخطط النمو المستدام وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي.وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023 قدرها 1.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27% مقارنةً بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022. ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2023 إلى 6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالإيرادات المسجلة في العام 2022 والبالغة 5.2 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 20 % من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 20 فلساً لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة «العربية للطيران»، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «كان عام 2023 مميزاً بالنسبة للعربية للطيران حيث حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، ونجحت أيضاً في المحافظة على استمرار زخم نمو أعمالها القوي والذي كانت قد شهدته في العام السابق. وتعتبر الإنجازات الهامة التي حققناها من حيث تطوير الأعمال ونمو الإيرادات والأرباح خير دليل على نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلا عن تميز فريقها الإداري ومدى فعَالية استراتيجية النمو المتبعة».

وأضاف قائلاً: «وبالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العديدة التي شهدها قطاع الطيران العالمي، تمكنت 'العربية للطيران' خلال العام 2023 من المحافظة على نمو أعمالها القوي، وذلك بفضل تعزيز قدرتها التشغيلية وإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية عبر مراكز عملياتها التشغيلية. ونفخر بأن خدمات القيمة المضافة التي تقدمها 'العربية للطيران' باتت تصل لشريحة واسعة من المجتمعات وتخدم عدداً كبيراً من الأسواق الرئيسية».

ورسّخت «العربية للطيران» خلال العام 2023 التزامها بالنمو عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبعة حيث أضافت 26 وجهة جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية. وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة، إلى جانب زيادة عدد المسافرين بنسبة 31%، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 16.7 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها التشغيلية.

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 225 مليون درهم، أقل بنسبة 37% مقارنةً بـ 356 مليون درهم في الربع نفسه من العام الماضي والذي شهد ارتفاع قياسي في هامش الربح. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 11% لتصل إلى 1.54 مليار درهم، وحافظ معدل إشغال المقاعد خلال الربع الأخير على نسبة 81% مما يعكس الطلب القوي على خدمات الشركة.